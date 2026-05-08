Rebeldía en La Casa: el ‘Jefe’ sancionó a dos famosos por romper las normas

La semana está culminando y los participantes de la casa más famosa del país finalizaron con su labor de atender a todos los visitantes de la experiencia vip que llegaron al recinto para generar caos dentro de la convivencia.

Pese a que los ganadores del beneficio fueron Alejandro Estrada y Beba de la Cruz, el ‘Jefe’ decidió que debía haber dos castigados al romper una de las reglas del recinto.

¿Quiénes fueron los castigados?

Las dudas empezaron a circular en redes sociales en donde cientos de internautas manifestaron que Valentino había cantado el voto de la persona a la que iba a salvar de la placa de nominados. Por esto, el ‘Jefe’ decidió revisar las cámaras para ratificar que el hombre no dijo ningún nombre.

Sin embargo, en una búsqueda minuciosa, se identificó que Valentino y Beba ingresaron al baño de la habitación del poder para hablar en silencio y no dejarse captar por las cámaras del recinto.

Por esto, durante la más reciente gala, ambos participantes fueron sorprendidos al ser notificados de su respectiva sanción ya que tendrán que pasar la noche en el calabozo.

Por supuesto, la determinación causó gran desagrado entre los dos participantes, quienes aseguraron que no hablaron a escondidas de las cámaras ya que solo ingresaron al baño para cantar algunas canciones.

Ante las réplicas por parte de los dos, Carla Giraldo también aseguró que no se podía cantar dentro de la casa más famosa de Colombia. Es así como ambos pasarán la noche por fuera de sus habitaciones.

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¿Qué pasó con la prueba de beneficio y castigo?

Por otro lado, las visitas vip finalizaron y los últimos visitantes dieron sus respectivos puntos a los jugadores más serviciales. Fue así como Beba y Alejandro lograron ganarse un espacio de relajación con masajistas profesionales, tablas de queso, vino, entre otros postres para tener una sesión relajante.

Por su parte, Mariana y Juanda Caribe recibieron el castigo al tener que vestirse de sumos y enfrentarse en el campo de arena durante la noche.