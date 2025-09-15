CANAL RCN
China presenta el primer chip 6G del mundo: más velocidad y avances tecnológicos

China lanza una tecnología mucho más avanzada para transformar la manera en cómo se conecta el mundo.

Características del chip 6G
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:17 p. m.
China volvió a revolucionar la industria tecnológica, esta vez, lanzó un nuevo dispositivo de internet.

¿De qué se trata el chip 6G?

Los investigadores de la Universidad de Pekín y la City University de Hong Kong fueron los encargados de crear el primer chip 6G universal, que ofrecerá velocidades de conexiones más rápidas, latencia ultrabaja y la capacidad de admitir varios dispositivos conectados de manera simultánea.

Se dice que está previsto para el 2030 con pruebas pilotos para el 2026, capaz de comunicarse en todas las frecuencias, en cualquier dispositivo y lugar.

Según Wang Xingjun, profesor de la investigación, aseguró que este chip permite un acceso sencillo y estable a internet incluso en entornos remotos, submarinos, de alta densidad y muchos otros escenarios donde la conectividad suele ser un reto.

¿Cuáles serían las nuevas características del chip 6G?

Estas serían las características más importantes del chip 6G.

  1. Asegura estabilidad en la comunicación.
  2. Mantiene la transmisión libre.
  3. Incorpora una función de navegación por frecuencia.
  4. Evita las bandas saturadas.
  5. Tiene mayor velocidad.
¿En cuáles dispositivos se puede utilizar el chip 6G?

El chip se puede utilizar en varios dispositivos, incluyendo móviles, estaciones de base, equipos industriales, drones, entre muchos más.

Uno de los aspectos más llamativos es su tamaño reducido, pues apenas mide 11 milímetros de largo por 1,7 de ancho. A pesar de sus dimensiones, es capaz de reemplazar múltiples sistemas de radio que antes eran indispensables para cubrir la gran cantidad de bandas de frecuencia que demandan estos equipos.

De acuerdo con la investigación, el chip logra una auténtica programación multipropósito y permite el ajuste de frecuencias.

