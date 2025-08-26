El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión

Los operativos en cárceles y calles de Barranquilla y su área metropolitana para frenar la extorsión se triplicaron.

Sin embargo, parecen insuficientes los esfuerzos de las autoridades locales ante las numerosas denuncias por extorsiones, en especial mediante las llamadas que vienen desde las cárceles del país.

Alcalde de Barranquilla habló de cómo combatir la extorsión

Por esta razón, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció este martes 26 de agosto la adquisición de un moderno equipo para rastrear y detectar celulares dentro de las cárceles.

"Hemos adquirido un sistema de alta tecnología con el que la Policía Metropolitana de Barranquilla podrá extraer información de celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, Avantel, GPS y otros dispositivos en poco tiempo", señaló a Noticias RCN el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien indicó que esta herramienta permitirá recuperar datos eliminados o protegidos por claves.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que “esta es una solución con la que pocas ciudades del país cuentan, evaluada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo que antes tomaba meses, ahora podrá resolverse en cuestión de minutos, con información clave disponible para hacerle frente a la extorsión y otros delitos”.

Los equipos para combatir la extorsión fueron adquiridos con recursos propios

Por su parte, el concejal de Barranquilla, Estefanel Gutiérrez, afirmó que “Barranquilla ha estado comprometida 100% en combatir la inseguridad, que es resultado del crimen organizado y semiorganizado”. Gutiérrez agregó que este panorama “es a la vez el fracaso de la paz total” y que están convencidos en que “este es el camino”.