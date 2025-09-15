Alianza tecnológica busca frenar fraudes telefónicos en Colombia

Frente a este panorama, la plataforma sueca Truecaller y la compañía colombiana WeKall anunciaron una alianza estratégica que promete cambiar las reglas del juego. La colaboración permitirá a las empresas ofrecer llamadas verificadas y confiables, reduciendo la desconfianza de los usuarios y mejorando la experiencia en sus interacciones comerciales.

Fraudes telefónicos en aumento en Colombia

El robo por vía telefónica se ha convertido en un desafío creciente para los usuarios y las empresas. Informes recientes indican que el 30% de los colombianos ha sido víctima de algún tipo de estafa por esta modalidad, lo que genera un ambiente de desconfianza en la comunicación corporativa. En este contexto, la necesidad de contar con herramientas que garanticen transparencia y seguridad en las llamadas es más urgente que nunca.

Truecaller y WeKall, una alianza estratégica

Truecaller, reconocida mundialmente por su tecnología de identificación de llamadas y bloqueo de spam, selló una alianza con WeKall, empresa colombiana especializada en comunicación empresarial con inteligencia artificial. Con este acuerdo, WeKall se convierte en socio oficial de Truecaller en América Latina, lo que permitirá implementar soluciones avanzadas de Customer Experience que aumenten la confianza en las llamadas de negocio.

Beneficios para empresas y usuarios

Gracias a la integración tecnológica, las compañías podrán mostrar su nombre, logo, categoría y una insignia verificada en cada llamada. Estos elementos ayudarán a los usuarios a diferenciar de inmediato las comunicaciones legítimas de los intentos de fraude. Además, la solución promete incrementar las tasas de respuesta en campañas de ventas y servicio al cliente, al reforzar la confianza de los consumidores en el canal de voz.

Expansión de Truecaller en América Latina

El acuerdo con WeKall también forma parte de la estrategia de expansión de Truecaller en la región. Con el respaldo del conocimiento local de la compañía colombiana, la plataforma sueca busca consolidarse en sectores como finanzas, salud, telecomunicaciones y retail, donde las llamadas verificadas siguen siendo esenciales. Según datos de la industria, más del 60% de las empresas ya utilizan inteligencia artificial de voz para mejorar la experiencia del cliente, un mercado que alcanzará los USD 38.500 millones a finales de este año.

La alianza entre Truecaller y WeKall marca un hito en la evolución de la comunicación empresarial en Colombia y América Latina. En un entorno donde los fraudes telefónicos generan desconfianza creciente, esta colaboración ofrece a las compañías una herramienta para proteger sus interacciones y fortalecer la confianza de los usuarios. Un paso clave hacia un ecosistema de comunicación más seguro, transparente y eficiente.