Cine desde $6.000: así será la Fiesta del Cine en más de 100 salas de Colombia

La industria del cine vuelve a darle una buena noticia a los amantes del séptimo arte en Colombia. Este mes regresa la Fiesta del Cine, una iniciativa que busca acercar a más personas a las salas con precios especiales que llaman la atención de las familias y grupos de amigos.

Durante dos días consecutivos, el país vivirá un ambiente de celebración alrededor de las películas más esperadas de la cartelera.

Fechas y precios de la Fiesta del Cine en Colombia

La cita será el jueves 25 y viernes 26 de septiembre en más de 125 teatros a nivel nacional. Cadenas como Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis confirmaron su participación en la jornada.

Durante esas fechas, los asistentes podrán adquirir entradas para salas 2D a tan solo $6.000, mientras que los formatos especiales —como 3D, 4DX o IMAX— tendrán un costo de $9.000.

La preventa para este evento abrirá el próximo 23 de septiembre, permitiendo a los cinéfilos asegurar sus entradas con anticipación.

Además de las boletas, los combos de comida y confitería también contarán con descuentos, lo que convierte la experiencia en una oportunidad ideal para disfrutar del cine a precios reducidos.

Películas disponibles durante el evento de cine

En la Fiesta del Cine estarán en cartelera títulos que ya generan expectativa. Producciones como Kimetsu No Yaiba: Castillo Infinito y El Conjuro 4: Últimos Ritos se suman a estrenos recientes como Camina o Muere, El Gran Viaje De Tu Vida y Una batalla tras otra.

La amplia oferta permitirá que tanto niños, jóvenes como adultos encuentren opciones para disfrutar en la pantalla grande. Como resaltaron los organizadores, “la Fiesta del Cine reafirma el compromiso de la industria por fomentar la cultura cinematográfica y ofrecer espacios de encuentro en familia”.

Con este tipo de iniciativas, el sector busca seguir fortaleciendo su vínculo con el público colombiano, demostrando que ir al cine sigue siendo una de las experiencias más completas de entretenimiento.