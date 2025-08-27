CANAL RCN
Internacional

Luto en el cine: falleció una de las grandes leyendas internacionales a los 79 años

El cine internacional está de luto tras la muerte de una de sus grandes leyendas, figura del séptimo arte español y referente en la obra de Pedro Almodóvar.

Falleció Eusebio Poncela
Foto: Academia de Cine

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
01:26 p. m.
El mundo de la actuación despide a una de sus voces más auténticas. El actor Eusebio Poncela murió este miércoles a los 79 años en Madrid, tras una lucha de un año contra el cáncer, según confirmó su familia.

La noticia también fue ratificada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en un mensaje de despedida publicado en X, lo que generó una ola de reacciones en el ámbito cultural.

Una trayectoria marcada por el cine de culto

Nacido en la capital española el 15 de septiembre de 1945, Poncela se convirtió en un rostro indispensable de la pantalla durante la Transición democrática en España. Su nombre quedó ligado a películas que se volvieron hitos, como Arrebato (1979) de Iván Zulueta, considerada una joya del cine experimental.

El actor también construyó una relación artística especial con Pedro Almodóvar, participando en títulos como Matador (1986), La ley del deseo (1987) y Dolor y gloria (2019).

Estos proyectos lo consolidaron como un intérprete capaz de transmitir intensidad y vulnerabilidad en papeles que desafiaban las convenciones de la época.

Más allá del cine: televisión, teatro y arte

Poncela no se limitó al séptimo arte. Fue protagonista de series que marcaron la televisión española, entre ellas Los gozos y las sombras (1982) y Pepe Carvalho (1986). Además, cultivó una vida artística integral: pintor, productor y guionista, siempre se mantuvo fiel a la búsqueda de nuevas formas de expresión.

Su legado trasciende las obras en las que participó. Críticos y colegas lo recuerdan como un actor “valiente, incómodo y magnético”, capaz de encarnar personajes complejos y darles una intensidad única.

Con su muerte, el cine español pierde a uno de sus grandes referentes, pero queda la certeza de que su obra seguirá inspirando a nuevas generaciones.

Poncela falleció a pocos días de cumplir 80 años, dejando un vacío inmenso en la cultura iberoamericana y una filmografía que lo inmortaliza como uno de los grandes del cine internacional.

