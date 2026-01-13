Ciro Quiñónez: de romperse en tarima a anunciar canción grabada con Yeison Jiménez

Uno de los artistas con los que Yeison Jiménez compartió más tiempo a lo largo de los últimos años fue el cucuteño Ciro Quiñónez, con quien grabó varias canciones recientemente, incluyendo éxitos como 'Justo Ahora' y 'El Embustero'.

Tras la noticia de la trágica muerte del caldense de 34 años, Quiñónez se ha expresado en sus redes sociales lamentando lo sucedido, pero ha continuado con sus compromisos musicales en diferentes presentaciones en Colombia, donde difícilmente ha podido cantar ante su público.

Así se rompió Ciro Quiñónez tras la muerte de Yeison Jiménez

Durante este fin de semana, Quiñónez se presentó en Monterrey, Casanare, donde le rindió un sentido homenaje a su amigo. "No sé cómo voy a cantar ni qué garganta me va a acompañar, porque el dolor que siento es impresionante".

Posteriormente, mientras cantaba la canción 'Hasta la madre' de Yeison, lo hizo llorando totalmente destrozado. Mientras los presentes en el concierto le gritaban que podía seguir cantando, negaba con la cabeza y mostraba el dolor en su rostro.

La canción de Ciro Quiñónez junto a Yeison Jiménez

En un momento de la presentación, apareció la cantante Arelys Henao, quien era otra de las artistas invitadas. Allí, se reveló que quedó un proyecto grabado entre Quiñónez y Yeison Jiménez, a lo que la artista le pidió que hiciera el lanzamiento lo más pronto posible.

El cantante se comprometió a hacer el lanzamiento en esta misma semana, mientras dejó ver a los asistentes al concierto una parte de la letra. "La compuso él en su apartamento".