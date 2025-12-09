Encuentro inédito: Claudia Bahamón es vista junto a David Beckham y causa revuelo

Claudia Bahamón suele llevarse las miradas de millones de internautas, quienes manifiestan su interés por conocer detalles sobre su vida y carrera profesional. Su paso por el reality MasterChef Colombia la ha llevado a ganarse el amor y cariño de los colombianos por lo que cada evento en el que participa causa revuelo.

En una reciente ocasión, la arquitecta fue vista en compañía de grandes personalidades internacionales que llevaron a generar grandes especulaciones sobre su actual vida personal.

RELACIONADO Yina Calderón preocupa al revelar serias amenazas en su contra por medio de redes sociales

Claudia Bahamón es vista junto a David Beckham

No cabe duda de que la influencia de la mujer es de suma importancia ya que, en una reciente oportunidad, tuvo el privilegio de participar en un evento para la exclusiva marca de cerveza Stella Artois que contó con la presencia de demás celebridades del país.

Sin embargo, su encuentro más viral fue el que tuvo con el exfutbolista David Beckham, pues en una de las instantáneas se les observa de cerca mientras que se disponían a posar con dos botellas del famoso licor en su mano.

Así mismo, Bahamón compartió el espacio en compañía del cantante y actor Nick Jonas, quien también tuvo un encuentro con la presentadora al tomarse una inédita fotografía.

En el evento también se observa la presencia del actor colombiano Carlos Torres por lo que los internautas exaltaron la gran dupla colombiana que representó al país en el gran evento que se habría realizado en el prestigioso hotel Gotham Hall, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Por supuesto, la belleza de la presentadora cautivó a los internautas, quienes exaltaron que el gran talento de la mujer que la ha llevado a presentarse en importantes escenarios de alto renombre.

RELACIONADO Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Claudia Bahamón rompe en llanto en MasterChef Celebrity

Por otro lado, la presentadora protagonizó un especial momento en la cocina de MasterChef Celebrity al escribir una sentida carta que le dedicó a sus compañeros Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

En el texto se resaltan sus más reales sentimientos por el paso de los 10 años del exitoso reality y la hermandad que desarrolló en compañía de los magistrales chefs, quienes también expresaron su sentimentalismo ante el conmovedor mensaje.