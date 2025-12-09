CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón preocupa al revelar serias amenazas en su contra por medio de redes sociales

La creadora de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar las amenazas que recibió.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
09:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los internautas han manifestado su interés por conocer detalles sobre la vida de Yina Calderón, quien suele ser tendencia tras la gran cantidad de polémicas que protagoniza constantemente.

Sin embargo, la mujer ha manifestado, en algunas oportunidades, ser blanco de algunas amenazas por parte de internautas que, por medio de redes sociales, le han hecho comentarios que podrían afectar directamente su integridad.

Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal
RELACIONADO

Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Yina Calderón reacciona a amenazas en su contra

En una nueva oportunidad, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rompió el silencio al tomarse su cuenta oficial de Instagram para reaccionar a una serie de comentarios que diferentes usuarios realizaron. Dichos textos aseguraban el deseo por atentar en contra de su integridad durante el próximo evento al que se enfrentará.

Pese a las especulaciones, la mujer manifestó que sí iba a tener una participación en la próxima pelea de ‘Stream Fighters’ en la que se enfrentará con la bailarina y modelo Andrea Valdiri. De esta manera, aseguró que dicho recinto iba a contar con toda la seguridad pertinente, pues parte de las presuntas amenazas resaltaron que este evento podría ser aprovechado para cometer tales actos violentos en su contra.

No obstante, Calderón señaló que no se siente intimidada por dichos textos ya que en varias oportunidades ha recibido serias amenazas en su contra que, aunque no pasa por alto, no descarta que sean palabras que no pasan de las redes sociales.

“A mí este tipo de mensajes que envía gente loca, pues realmente no me azara. Eso el que va a hacer algo lo hace sin avisar tanto. Pero sí quiero comentarles que este evento cuenta con toda la seguridad y más hacia los peleadores porque hay gente que lo quiere a uno y hay gente que no… yo no me voy a arrugar a la pelea”, señaló la mujer.

Así mismo, le solicitó a sus más fieles fanáticos que denuncien las cuentas de los usuarios que expuso en sus historias ya que calificó dichas conductas como inapropiadas.

Por todo lo alto: así fue el elegante baby shower del bebé de Paola Jara y Jessi Uribe
RELACIONADO

Por todo lo alto: así fue el elegante baby shower del bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Yina Calderón aconseja a aspirantes de La Casa de los Famosos

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al tomar las historias de sus redes para aconsejar a los futuros aspirantes al exitoso reality del Canal RCN. Según sus recomendaciones, es importante la autenticidad.

“Le voy a dar un consejo a los nuevos aspirantes y es que no muestren el hambre… dejen esos videos de llámenme o contáctame. Lo que es para uno no se lo quitan ni porque se lo pongan. Los desesperados no entran”, señaló la mujer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Viral

Por todo lo alto: así fue el elegante baby shower del bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 12 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Valle del Cauca

Capturan a menor que le disparó a otro adolescente en plena clase

Las investigaciones preliminares sugieren que el móvil del crimen podría estar relacionado con un incidente previo.

Dólar

Dólar en Colombia bajó de $3.900 y alcanzó mínimos históricos este 12 de septiembre

El dólar en Colombia bajó de $3.900 este 12 de septiembre de 2025, alcanzando su nivel más bajo en más de un año según la TRM oficial.

Selección de Venezuela

Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia

Estados Unidos

Habló la mamá del asesino de la joven ucraniana en un tren en EE.UU.

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?