Yina Calderón preocupa al revelar serias amenazas en su contra por medio de redes sociales

Los internautas han manifestado su interés por conocer detalles sobre la vida de Yina Calderón, quien suele ser tendencia tras la gran cantidad de polémicas que protagoniza constantemente.

Sin embargo, la mujer ha manifestado, en algunas oportunidades, ser blanco de algunas amenazas por parte de internautas que, por medio de redes sociales, le han hecho comentarios que podrían afectar directamente su integridad.

RELACIONADO Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Yina Calderón reacciona a amenazas en su contra

En una nueva oportunidad, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia rompió el silencio al tomarse su cuenta oficial de Instagram para reaccionar a una serie de comentarios que diferentes usuarios realizaron. Dichos textos aseguraban el deseo por atentar en contra de su integridad durante el próximo evento al que se enfrentará.

Pese a las especulaciones, la mujer manifestó que sí iba a tener una participación en la próxima pelea de ‘Stream Fighters’ en la que se enfrentará con la bailarina y modelo Andrea Valdiri. De esta manera, aseguró que dicho recinto iba a contar con toda la seguridad pertinente, pues parte de las presuntas amenazas resaltaron que este evento podría ser aprovechado para cometer tales actos violentos en su contra.

No obstante, Calderón señaló que no se siente intimidada por dichos textos ya que en varias oportunidades ha recibido serias amenazas en su contra que, aunque no pasa por alto, no descarta que sean palabras que no pasan de las redes sociales.

“A mí este tipo de mensajes que envía gente loca, pues realmente no me azara. Eso el que va a hacer algo lo hace sin avisar tanto. Pero sí quiero comentarles que este evento cuenta con toda la seguridad y más hacia los peleadores porque hay gente que lo quiere a uno y hay gente que no… yo no me voy a arrugar a la pelea”, señaló la mujer.

Así mismo, le solicitó a sus más fieles fanáticos que denuncien las cuentas de los usuarios que expuso en sus historias ya que calificó dichas conductas como inapropiadas.

Yina Calderón aconseja a aspirantes de La Casa de los Famosos

Por otro lado, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al tomar las historias de sus redes para aconsejar a los futuros aspirantes al exitoso reality del Canal RCN. Según sus recomendaciones, es importante la autenticidad.

“Le voy a dar un consejo a los nuevos aspirantes y es que no muestren el hambre… dejen esos videos de llámenme o contáctame. Lo que es para uno no se lo quitan ni porque se lo pongan. Los desesperados no entran”, señaló la mujer.