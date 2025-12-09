CANAL RCN
Las inesperadas palabras de Nicki Nicole sobre su relación con Lamine Yamal

Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal. La cantante argentina dijo estar “muy enamorada y feliz” y hasta reveló que aprende catalán gracias al futbolista.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Foto: Nicki Nicole redes

septiembre 12 de 2025
08:23 a. m.
La cantante argentina Nicki Nicole vuelve a acaparar titulares y no precisamente por un lanzamiento musical. Esta vez, la rosarina se convirtió en tendencia tras confirmar públicamente lo que muchos de sus seguidores sospechaban: su relación con el joven futbolista español Lamine Yamal.

La pareja ya había despertado rumores días atrás cuando ambos compartieron fotos en redes sociales. En una de ellas, se la ve recostada sobre el pecho del jugador, mientras que en otra posaron juntos, ella con gesto serio y él con una sonrisa relajada.

Nicki acompañó la publicación con la frase: “Fans, la que se avecina”, lo que desató especulaciones sobre un futuro más formal en la relación.

Nicki Nicole confirmó que está enamorada

Este miércoles, durante un evento de la marca Desigual en España, Nicki no evitó la pregunta de los periodistas y, visiblemente ilusionada, respondió: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Sus palabras confirmaron lo que hasta ahora solo eran conjeturas en redes sociales.

Entre risas, también reveló un detalle íntimo de su relación con Yamal: “Me ha enseñado a decir ‘t’estimo’ y más palabras en catalán”, confesó, mostrando la complicidad que existe entre ambos.

Una relación que traspasa la música y el fútbol

La química entre Nicki y Yamal no solo ha capturado la atención de sus fans, sino que también ha generado repercusión en medios deportivos y de entretenimiento. Mientras el joven futbolista de 18 años sigue brillando en el campo de juego, la artista argentina disfruta de un presente personal pleno que no duda en compartir con su comunidad.

Con estas declaraciones, Nicki Nicole se posiciona nuevamente en el centro de la conversación digital, demostrando que su vida sentimental también despierta tanto interés como su carrera artística.

