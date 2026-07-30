Así será el gigantesco operativo de seguridad para la posesión presidencial en Cali

El Ministerio de Defensa confirmó el despliegue de más de 11.000 unidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la seguridad durante la posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali y su área metropolitana.

La decisión fue adoptada tras un Consejo de Seguridad realizado el 30 de julio, en el que participaron la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, la Cúpula Militar y de Policía, además de autoridades nacionales, regionales y locales.

De acuerdo con lo informado por la cartera de Defensa, el dispositivo estará conformado por personal especializado en antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, unidades motorizadas, vigilancia, artillería, capacidades aéreas tripuladas y no tripuladas, evacuaciones aeromédicas y operaciones fluviales, entre otras. El objetivo es garantizar la seguridad antes, durante y después del acto de posesión presidencial.

¿Qué medidas de seguridad habrá durante la posesión presidencial del 7 de agosto?

Como parte del plan de seguridad, las autoridades anunciaron que habrá restricciones para el vuelo de drones particulares en el espacio aéreo de Cali durante la jornada. El Ministerio de Defensa pidió a la ciudadanía abstenerse de operar este tipo de aeronaves para evitar contratiempos y facilitar el desarrollo del operativo dispuesto por la Fuerza Pública.

Asimismo, la ciudad contará con un componente especial de vigilancia aérea mediante helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que sobrevolarán Cali y su área metropolitana para monitorear el dispositivo de seguridad y apoyar cualquier reacción que sea necesaria. También se utilizarán aeronaves no tripuladas para realizar labores de vigilancia en puntos estratégicos.

¿Cómo se coordinará la seguridad de la posesión presidencial en Cali?

Según explicó la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, el operativo estará respaldado por un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las demás entidades competentes. Además, el Puesto de Mando Unificado (PMU) será el centro de coordinación para el seguimiento permanente de la situación y la toma de decisiones frente a cualquier eventualidad.

El Estado colombiano está preparado para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial. Nuestro propósito es uno solo, asegurar que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad, tranquilidad y pleno respeto por nuestras instituciones.

El Ministerio de Defensa indicó que este despliegue hace parte de una estrategia de seguridad que, según la entidad, ha permitido afectar a organizaciones criminales que operan en el suroccidente del país mediante acciones contra sus principales cabecillas.

Finalmente, la cartera reiteró el llamado a la ciudadanía para vivir la jornada del 7 de agosto con serenidad, respeto y confianza, al asegurar que todas las instituciones trabajarán de manera coordinada para proteger la democracia y garantizar que la posesión presidencial se desarrolle con normalidad.