Foto de Daniel Muñoz con la nariz vendada genera rumores en redes

Una fotografía de Daniel Muñoz se volvió viral en redes sociales y despertó todo tipo de comentarios sobre un posible procedimiento en la nariz. Sin embargo, hasta el momento, el lateral de la Selección Colombia no ha confirmado ni desmentido esas versiones.

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El nombre de Daniel Muñoz volvió a ocupar un lugar entre las principales tendencias en redes sociales, aunque esta vez no fue por su desempeño en la cancha. Una imagen del defensor colombiano con una venda sobre la nariz desató especulaciones entre los aficionados, quienes comenzaron a preguntarse si el jugador se habría sometido a una cirugía estética.

La fotografía empezó a circular en distintas plataformas digitales y rápidamente generó comparaciones con imágenes anteriores del futbolista.

¿Qué pasó con la foto de Daniel Muñoz?

La imagen muestra al lateral del Crystal Palace con un vendaje en la nariz, detalle que llamó la atención de miles de internautas y dio paso a múltiples comentarios sobre un supuesto retoque estético.

Por esa razón, hasta ahora no existe confirmación oficial de que el jugador se haya sometido a un procedimiento estético, por lo que las versiones que circulan en redes sociales permanecen en el terreno de la especulación.

¿Por qué la imagen generó tantas reacciones?

La fotografía apareció semanas después del destacado Mundial de 2026 que firmó el defensor colombiano.

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Además, recientemente otros futbolistas de reconocimiento internacional han sido noticia por cambios en su apariencia física. Casos como el de Vinícius Júnior, quien mostró una reestructuración del mentón y el contorno de la mandíbula, o el nuevo look de Yerry Mina, hicieron que muchos usuarios relacionaran la imagen del colombiano con un posible procedimiento estético.

Mientras tanto, Daniel Muñoz continúa siendo uno de los jugadores colombianos con mayor proyección en Europa. Su rendimiento con el Crystal Palace y la Selección Colombia ha despertado el interés de varios clubes, especialmente de la Premier League y del fútbol de Arabia Saudita. No obstante, el defensor mantiene contrato con el conjunto inglés hasta junio de 2028, por lo que cualquier negociación dependerá de una oferta que satisfaga a su actual equipo.

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La fotografía sigue generando conversación en redes, pero por ahora no hay información oficial que confirme el motivo del vendaje ni un cambio estético en el futbolista.