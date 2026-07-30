Bogotá se convierte en una pista de 'hard enduro' por primera vez

La capital colombiana tendrá este domingo 2 de agosto una jornada inédita para los amantes del motociclismo. En el marco del Festival de Verano 2026, Bogotá recibirá Red Bull Moto Urbano, una competencia que llevará por primera vez el hard enduro a un escenario completamente urbano.

El evento se desarrollará sobre la calle 85, entre carreras 13 y 15, donde será construido un circuito lineal compuesto por nueve obstáculos. Allí, 16 pilotos nacionales e internacionales pondrán a prueba su habilidad para superar un recorrido que exigirá precisión, equilibrio y capacidad de reacción.

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Un reto diferente sobre el asfalto

A diferencia de los escenarios habituales del hard enduro, caracterizados por terrenos irregulares, barro, montañas y caminos naturales, esta competencia trasladará la exigencia de la disciplina al asfalto capitalino.

Los participantes comenzarán con un reconocimiento de la pista. De acuerdo con los tiempos registrados, se establecerán los enfrentamientos que definirán el camino hacia el título, pasando por octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

El ganador será el piloto que logre completar el recorrido en el menor tiempo posible, en una prueba donde cada segundo y cada maniobra pueden marcar la diferencia.

La competencia también busca acercar el motociclismo deportivo a nuevos públicos y demostrar que las ciudades pueden convertirse en escenarios para disciplinas tradicionalmente asociadas con espacios naturales.

Una jornada con operación especial

La realización del evento contará con el acompañamiento de entidades del Distrito como la Alcaldía de Bogotá, el IDRD, la Secretaría de Movilidad, el IDU y TransMilenio, entre otras autoridades.

La actividad estará abierta al público hasta completar aforo. Las puertas se abrirán desde las 10:00 de la mañana y la competencia se desarrollará entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m.

Por tratarse de una actividad en vía pública, las autoridades recomiendan llegar con anticipación, atender las instrucciones de los equipos de logística y consultar los canales oficiales para conocer posibles cambios en la movilidad de la zona.