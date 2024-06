Claudia Bahamón reveló su restaurante favorito de Bogotá: ¿De Jorge Rausch o Nicolás de Zubiría?

El martes pasado, empezó la sexta edición de MasterChef Celebrity Colombia 2024. Claudia Bahamón se reencontró una vez más con Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. La presentadora huilense, de 45 años, descrestó a los televidentes con su estilo en el capítulo inaugural de este programa del Canal RCN. Pues bien, la arquitecta nacida en Neiva reveló su restaurante favorito en Bogotá.

Bahamón es una gran conocedora de la gastronomía bogotana, pues desde su juventud llegó a la capital. Recordemos que estudió en la Universidad Javeriana y tardó poco para unirse a proyectos relacionados con el Canal RCN. Fue presentadora de la sección de farándula desde 2002 a 2004, tuvo apariciones en 'Un ángel llamado azul' y 'Francisco el Matemático'.

RELACIONADO María Fernanda Yepes se llevó un regaño en MasterChef Celebrity y no pudo contener las lágrimas

La amistad entre Claudia Bahamón, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

En 2015, debutó en MasterChef Colombia. Hizo equipo con Paco Roncero, Rausch y de Zubiría. El programa fue un éxito rotundo y coronó a dos cocineros: Federico Martínez y Leonardo Morán. Después condujo MasterChef Junior, junto a los chefs colombianos y el mexicano José Ramón Castillo. Desde 2018, los tres se embarcaron en MasterChef Celebrity junto a Christopher Carpentier. Para la versión del 2024, Adria Marina reemplazó al chileno.

¿Cuál es el restaurante favorito de Claudia Bahamón en Bogotá?

Bahamón, Rausch y 'Nico' cumplen diez años trabajando juntos. En este tiempo, han creado una bonita amistad, la cual se ve reflejada al final de cada temporada. Pues bien, la modelo modelo opita reveló sus restaurantes favoritos de Bogotá y, antes de dar nombres, señaló que los de sus colegas lideran dicha lista.

'Toño Qué rico Foodie' le hizo dicha pregunta a Bahamón y esta fue su respuesta: "Ay, Dios santo bendito. Por supuesto los de mis chefs, no pueden faltar (los de 'Nico' y Jorge). Pero además, debo ser muy generosa con muchos colegas de ellos. Por ejemplo, Malva me encanta; Sorella me fascina. Tierra, me encanta.. Cielo", dijo la reconocida presentadora.