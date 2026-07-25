Así fueron los golpes en el rostro que recibió Claudia Bahamón en los últimos capítulos de MasterChef Celebrity

Los primeros episodios de MasterChef Celebrity Colombia 2026 no solo han estado marcados por la tensión en la cocina y las sorpresas de la competencia.

Claudia Bahamón también vivió un par de momentos inesperados que llamaron la atención de los televidentes, luego de recibir dos golpes accidentales en el rostro durante la primera semana del programa.

Aunque ninguno de los incidentes pasó a mayores, las escenas rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores del reality destacaron la tranquilidad con la que la presentadora manejó ambas situaciones.

El abrazo de Emiro terminó en un golpe para Claudia Bahamón

La jornada comenzó con una sorpresa para los concursantes, pues Luisa Vergara, quien había obtenido el pin de inmunidad, recibió el beneficio de salvar a uno de sus compañeros con delantal negro.

La actriz eligió a Diana Mina, quien aseguró su lugar en el balcón. Minutos después, Claudia Bahamón anunció que Iván Marín también tendría el mismo privilegio. El comediante decidió salvar a Emiro, quien reaccionó con una gran emoción y euforia.

En medio de la celebración, Emiro corrió para abrazar a Iván Marín. Sin percatarse de la cercanía de la presentadora, levantó los brazos y terminó golpeando accidentalmente el rostro (labio) de Claudia Bahamón.

No fue el único accidente que sufrió la presentadora

Ese no fue el primer golpe que recibió Claudia Bahamón en esta temporada. Durante el tercer capítulo, cuando los participantes enfrentaron el primer reto al aire libre, la conductora volvió a verse involucrada en un accidente.

Mientras los famosos preparaban un menú de boda compuesto por entrada, plato fuerte y postre, Iván Marín realizó un movimiento inesperado durante la cocina y terminó impactando accidentalmente la nariz de la presentadora.

Los dos episodios ocurrieron con pocos días de diferencia y despertaron numerosas reacciones entre los seguidores del programa, quienes comentaron los videos en redes sociales.

MasterChef Celebrity Colombia 2026 continúa emitiéndose de lunes a viernes y los domingos desde las 9:00 p. m., a través del Canal RCN, su canal oficial de YouTube y la aplicación oficial, donde los televidentes pueden seguir cada reto y las sorpresas de la nueva temporada.