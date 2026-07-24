Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, rompió en llanto al enviar conmovedor mensaje: ¿cuál fue?

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo ocurrido en Paipa.

Sin embargo, a pesar de su ausencia física, sus familiares han hecho lo posible para que sus sueños y sus proyectos sigan siendo una realidad.

Fue así como su equipo de trabajo y sus seres familiares lanzaron 'Mala de profesión', un tema musical que el 'aventurero' había dejado grabado.

Además, en medio del lanzamiento, Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, emitió un conmovedor mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en el lanzamiento de 'Mala de profesión'

Sonia Restrepo tomó el micrófono durante el lanzamiento y manifestó que lo realizado era un homenaje para su esposo, pero también para Jefferson Osorio, Weisman Mora, Óscar Marín, Fernando Torres y Juan Manuel Rodríguez.

"Quiero darles las gracias a todos por estar acá; de verdad que es una muestra de amor y de muchas cosas tan lindas que Yeison siempre ratificaba con ustedes, los verdaderos 'Jimenistas' de corazón. Créanme, muchachos, que para mí no es fácil estar acá porque se me remueven muchas fibras. Pensé que no iba a llorar porque lo hice todo el día y dije: 'ya no voy a llorar más'", expresó Sonia Restrepo.

"Este es un homenaje para mi esposo en el cielo, para Jefferson, para Weisman, para Óscar, para Juan, para Fernando, porque ellos lucharon mucho y me parecía justo y muy bonito poder terminar de hacer todo lo posible para que todas las canciones que hicieron en compañía de grandes productores, amigos y compositores, pudieran conocerse y no se queden en el olvido. Esta no es la primera, sino que son muchas más y voy a hacer hasta lo imposible para que todos ustedes las conozcan y las disfruten. Fueron canciones que se hicieron con mucho amor y él tenía muchos sueños", añadió.

¿Cuál fue el sueño que tenía Yeison Jiménez? Esto dijo Sonia Restrepo, su esposa

Durante el lanzamiento de 'Mala de profesión', Sonia Restrepo también reveló que Yeison Jiménez venía trabajando en un álbum musical especial.

Su intención, de acuerdo con lo expresado por Restrepo, era que ese proyecto fuera internacional y le gustara a todo el mundo.