Spider-Man: Brand New Day llega a Colombia: Fecha de estreno, preventa y el coleccionable exclusivo para fanáticos

La espera terminó para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel en el país. Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película protagonizada por Tom Holland en el papel de Peter Parker, llegará formalmente a las salas de cine de Colombia el próximo miércoles 29 de julio, un día antes de su debut en los Estados Unidos.

La cinta, distribuida por Sony Pictures y producida por Marvel Studios, abre la cartelera nacional con un respaldo masivo en taquilla global: llega precedida por la mejor preventa de primer día registrada en el mercado estadounidense en los últimos cinco años, alcanzando cifras de recaudación anticipada que recuerdan el fenómeno vivido en 2021 con No Way Home.

Un regreso a los orígenes del héroe en Nueva York

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), la trama retoma la historia exactamente en el punto crítico donde quedó la entrega anterior. Tras el hechizo del Doctor Strange que borró la existencia de Peter Parker de la memoria colectiva, el joven arácnido lleva cuatro años protegiendo de forma anónima las calles de Nueva York.

Sin embargo, esta entrega marca un giro narrativo clave impulsado por Kevin Feige: alejarse de los multiversos y las amenazas planetarias para volver al crimen callejero.

Esta evolución del personaje pondrá a prueba sus superpoderes frente a una nueva amenaza, al tiempo que cruzará caminos con Frank Castle (Punisher), interpretado por Jon Bernthal. El reparto principal lo completan Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned Leeds), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) y Sadie Sink en un rol aun reservado bajo reserva.

Formatos especiales y coleccionable exclusivo en Cinemark

Para el público colombiano, Cinemark habilitó la preventa de boletería a nivel nacional en sus salas 3D y formatos de experiencia inmersiva. La proyección estará disponible en pantallas gigantes XD (Extreme Digital Cinema), salas con movimiento sincronizado D-BOX y opciones de confort en Sala Premier.

Como atractivo adicional para los coleccionistas, la cadena de cines anunció el lanzamiento de un vaso exclusivo de la película.

Este elemento conmemorativo no estará a la venta en taquillas físicas: únicamente podrá adquirirse a través de la página web oficial (cinemark.com.co) y la aplicación móvil de la marca, con opción de reserva anticipada para los afiliados a su programa Cine Club.