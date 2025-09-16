¿Panorama incierto?: cocineros estarían pidiendo la cabeza de un compañero en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 iniciaron un nuevo ciclo con grandes ansias por conocer los retos que la competencia les tiene preparado a cada uno de ellos.

Sin embargo, algunos jugadores han manifestado su inquietud ante la más reciente eliminación de Valeria, pues aún hace falta un jugador en competir.

Participantes de MasterChef exigen justicia en la cocina

El nuevo ciclo inició con una determinante intervención de Claudia Bahamón ya que, mientras todas las celebridades se formaron ante los chefs, la mujer manifestó su inquietud ante la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, quien ha faltado a los más recientes retos de la competencia.

Pese a que el hombre ha presentado serios problemas de salud que lo han llevado a estar incapacitado dos veces seguidas, el asunto generó todo un debate.

Bahamón se interesó por escuchar la opinión de los demás cocineros, pues es importante conocer la determinación que se tomará con el actor en caso de que vuelva a la competencia. De esta manera, Carolina Sabino manifestó que su compañero ya estaba “atrasado” en el juego por lo que no ha avanzado lo suficiente, en comparación de los demás.

Por su parte, el humorista David recalcó que si el hombre regresa a la competencia debe ir directo a eliminación ya que se había saltado uno de estos desafíos en los que la eliminada fue otra de sus compañeras. No obstante, el actor Ricardo Vesga aseguró que lo importante era que su colega estuviera bien de salud y pudiera seguir en la competencia, independientemente de que vaya directo a eliminación.

Sin duda alguna, el tema abrió un fuerte debate entre todos los cocineros, pues, hasta ahora, no hay información oficial sobre las causas por las que se ha ausentado y lo que podrá ocurrir con su cupo en la cocina más famosa del país.

Pichingo recibe regaño de la chef Belén

Por otro lado, el más reciente reto de eliminación generó grandes impactos en la cocina, pues, pese a que la mayoría cometieron errores, los chefs manifestaron su desacuerdo por ver las mismas equivocaciones de ocasiones pasadas.

Por esto, la chef Belén hizo un especial llamado de atención a Pichingo, pues recalcó que el humorista habría presentado su plato de manera sencilla. Así mismo, reiteró que no sigue los consejos que los otros chefs le dan ya que insinuó que los participantes “hacen lo que se les da la gana”.