Insólito final: una celebridad abandonó MasterChef pese a que tuvo una trascendental ventaja

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 finalizaron un ciclo más en la competencia y, como es de costumbre, un jugador tuvo que abandonar la cocina para siempre.

Ante las grandes expectativas para el desafío, cinco de los cocineros, catalogados por sus compañeros como algunos de los más fuertes, tuvieron que enfrentarse para asumir su destino y reflejar su aprendizaje en el último plato.

Reto de eliminación en MasterChef Celebrity

El reto comenzó con gran zozobra ya que, para sorpresa de todos, este contó con una caja misteriosa que todos debían levantar. Debajo de la misma se encontró el ingrediente secreto que todos debían usar para las respectivas proteínas que debían cocinar. Así mismo, la angustia creció cada vez más ya que los cocineros tuvieron que abrir sobres que, sin duda alguna, podrían afectar su destino en el reto.

El tiempo en la cocina inició por lo que algunas celebridades obtuvieron algunas ventajas como cinco minutos extras, la compañía de un amigo durante 30 minutos, entre otros beneficios que podían jugar a favor o en contra.

De esta manera, Carolina pudo elegir trabajar con Alejandra, Raúl obtuvo cinco minutos más para cocinar, Nicolás pudo escoger el sazonador que quiso, Valeria pudo escoger a Valentina para que la acompañara y Pichingo obtuvo cinco minutos más.

Sin embargo, los jueces no estuvieron solos ya que el reto contó con la participación del actor Ramiro Meneses, quien fue fundamental a la hora de guiar y direccionar algunas preparaciones con sus consejos técnicos que lo llevaron a convertirse en el ganador de una de las temporadas de la competencia.

¿Quién salió hoy de MasterChef?

Los problemas empezaron a presentarse ya que algunos cocineros tuvieron dificultades con el tiempo y los platillos que se encontraban cocinando. Por esto, la confusión invadió a algunos participantes, pues este fue el caso de Valeria, quien olvidó ponerle salsa a su preparación.

Después de una tensa degustación y deliberación, los jueces determinaron que Valeria debía ser la eliminada de la competencia, pues no había cumplido con parte de las exigencias propias del reto.