¿En dónde ver el último concierto de la residencia de Bad Bunny en vivo?

Benito Antonio Martínez Ocasio finalizó los 30 shows que tenía previstos para su exitosa residencia en Puerto Rico. Por esto, cientos de fanáticos llegaron a la isla con el único objetivo de ver brillar a uno de los cantantes del género urbano más influyentes de todos los tiempos.

Sin embargo, y para sorpresa de su amplia fanaticada, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ anunció, por medio de su cuenta oficial de Instagram, que su show ‘No me quiero ir de aquí’ tendría una presentación más que millones de fanáticos podrán ver en vivo y en directo.

¿En dónde ver el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico?

El éxito del álbum ‘Debí tirar más fotos’ ha sorprendido a millones de internautas, quienes con euforia le solicitaron al cantante continuar con sus shows, pues con esta residencia Bad Bunny no solo hizo historia con sus aportes para la isla, sino también marcó un hito histórico dentro de la industria musical al transformar el concepto de los conciertos convencionales con una residencia de más de dos meses.

Por esto, el “conejo malo” sorprendió al anunciar que iba a realizar un show más en el que se espera que cuente con la participación de isleños nativos. No obstante, el público internacional no se va a quedar atrás ya que el show será transmitido en vivo por medio de diferentes plataformas de streaming como Amazon Music, Prime Video y Twitch.

El esperado show, que promete darle un cierre de oro a su residencia, se realizará el próximo sábado 20 de septiembre sobre las 8:30 p.m., de modo que, algunos de sus más fieles fanáticos han especulado sobre la participación de grandes exponentes del género urbano como Don Omar, Daddy Yankee, Tego Calderón, entre otros.

Bad Bunny y su sentido cierre de su residencia

No cabe duda de que el intérprete de ‘Me porto bonito’ considera dicha residencia como uno de los eventos más importantes dentro de su carrera musical, pues así lo hizo saber en su más reciente show al manifestar, con profundo sentimiento, su emoción y tristeza por el fin de las presentaciones.

Aunque no fue el cierre oficial del evento, Benito se despidió de su público con lágrimas en los ojos al haber logrado su objetivo de inyectar sumas inimaginables en el capital de la isla y apoyar el turismo local en su tierra natal.