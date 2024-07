¡Es oficial! Colombia tendrá un lugar en la gran final de la Copa América 2024

Aunque aún no se sabe si la Selección Colombia logrará llegar a la final, lo que sí se confirmó fue la presentación de Shakira en la gran final de la Copa América 2024.

Luego de que no fuera seguro si la cantante colombiana estaría presente en el evento, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez hizo oficial la presencia de Shakira con un mensaje a través de su Twitter "¡Bienvenida @shakira a la Final de la CONMEBOL @CopaAmerica!".

Shakira estará en la final de la Copa América 2024

Así es, la cantante colombiana estará en la final del campeonato, despedirá la gran Copa América 2024 y acompañará a los jugadores que tengan que disputarse el primer lugar.

Lo que aún no se sabe es qué canción cantará, si bien ella había anunciado que hacer su presentación al ritmo de 'Puntería', ahora no se sabe si realmente cantará esta o no.

Colombia irá a la gran final de la Copa América

Colombia tiene el cupo asegurado en la final de la Copa América, una de las colombianas más reconocidas del país estará ahí, cantando por ella y por todos aquellos que siguen en el país.

Es así como Colombia asegura su cupo en la final ya que Shakira se estará presentando ante todos los visitantes del estadio y el mundo que la esté viendo desde sus casas.