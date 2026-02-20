Tras la muerte de Kevin, su primo Eithan con hemofilia y otro niño con leucemia recibieron tratamientos de la Nueva EPS

Dos menores de edad afectados por la crisis del sistema de salud colombiano finalmente recibieron de la Nueva EPS sus tratamientos médicos luego de que sus casos fueran denunciados públicamente.

Eithan Sebastián, de dos años y medio, y Robinson, de ocho años, representan la cara visible de miles de pacientes que enfrentan interrupciones en sus tratamientos por fallas administrativas de las EPS.

Estos casos evidencian las consecuencias de la intervención a la Nueva EPS y la cancelación de convenios con IPS, situación que ha afectado a miles de colombianos.

Las familias recurrieron a denuncias mediáticas, tutelas y redes sociales para obtener respuesta al derecho fundamental de la salud.

Eithan, primo de Kevin Acosta, recibió tratamiento para la hemofilia

Eithan padece hemofilia A severa desde los siete meses de vida y requiere aplicaciones cada 28 días de Emicizumab, un medicamento de alto costo que oscila entre los $6 y $40 millones.

Su última dosis había sido suministrada el 18 de diciembre, dejándolo sin tratamiento durante dos meses.

La Nueva EPS autorizó finalmente la aplicación del medicamento a través de la IPS Vital Salud tras la presión de las denuncias públicas.

El caso de Eithan se conoció por su vínculo familiar con Kevin Acosta, su primo de siete años que falleció esperando este mismo tratamiento. Kevin murió tras golpearse al caer de su bicicleta, sin haber recibido sus medicinas desde diciembre. Su muerte desencadenó una ola de indignación que visibilizó las fallas del sistema.

"Ya podemos estar un poco más tranquilos. La doctora me dice que ya firmaron convenios, entonces que ya está para que siga mes a mes como tiene que ser el medicamento", dijo Mayerly Acevedo, madre de Eithan.

RELACIONADO Niño con fibrosis quística en grave riesgo por un nebulizador que no le entrega la Nueva EPS

Robinson, un niño con leucemia, recibirá su tratamiento

Robinson es uno de los tantos niños que luchan contra la leucemia. Desde hace dos años fue diagnosticado y llevaba cinco semanas sin recibir quimioterapias ni medicamentos.

La clínica Valle de Lili se comunicó con la familia para informar que podía continuar con su tratamiento.

"Robinson debe tener 120 terapias. Gracias a Dios vamos en la semana 60. Nos quedan faltando prácticamente la mitad", explicó su madre, Marisol Montenegro.

Pese a estos dos casos positivos, persiste la preocupación por los cientos de pacientes que continúan sin acceso a medicamentos y tratamientos vitales, evidenciando una crisis sistémica que requiere soluciones estructurales más allá de intervenciones caso por caso.