¿Su celular funciona con Starlink? Lista de modelos compatibles

Estos son los celulares compatibles con Starlink Direct to Cell en 2026. ¿Está el suyo en la lista?

starlink celulares compatibles internet 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
07:36 a. m.
El acceso a internet ya no depende exclusivamente de antenas terrestres o redes tradicionales. Con el avance de la tecnología satelital, hoy es posible conectarse desde zonas rurales, montañosas o apartadas. Una de las propuestas más ambiciosas es Starlink, el servicio de internet desarrollado por SpaceX, fundada por Elon Musk.

El objetivo de esta red es claro: ofrecer internet de alta velocidad en cualquier lugar del mundo. Para lograrlo, opera con cientos de satélites ubicados a unos 550 kilómetros de altura, una distancia menor a la de los satélites tradicionales. Esa cercanía reduce la latencia y mejora la estabilidad de la conexión, lo que permite realizar videollamadas, transmisiones en vivo e incluso jugar en línea.

Ahora, la compañía dio un paso más con Starlink Direct to Cell, una solución que permite enlazar celulares directamente con los satélites, sin necesidad de antenas externas ni aplicaciones adicionales.

Celulares compatibles con Starlink Direct to Cell: lista actualizada

Una de las principales dudas entre los usuarios es qué dispositivos pueden acceder a esta tecnología. La buena noticia es que no se requiere un teléfono especial.

En general, cualquier equipo con conectividad LTE o 5G puede ser compatible, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y esté actualizado a la última versión del sistema operativo.

Entre los modelos confirmados se encuentran:

  • iPhone 14, 15, 16 y 17
  • Google Pixel series 9 y 10
  • Samsung Galaxy A: A14, A15, A16, A35, A53 y A54
  • Samsung Galaxy S: S21, S22, S23, S24 y S25

Además, fabricantes como Honor y Motorola también hacen parte de esta conectividad, dependiendo del modelo y del mercado.

El sistema está diseñado para que el usuario no tenga que modificar su dispositivo. Cuando el celular pierde señal terrestre, puede conectarse automáticamente al satélite si el servicio está habilitado en ese país.

Starlink Direct to Cell: cómo funciona y en qué países está disponible

El funcionamiento de Starlink Direct to Cell se basa en una red de satélites de órbita baja que actúan como torres celulares en el espacio. Esto permite enviar y recibir señal en lugares donde no existe infraestructura móvil.

Actualmente, el servicio está habilitado en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Canadá, Australia y Ucrania. Se espera que en los próximos años se expanda a más regiones, incluida América Latina.

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad depende tanto del despliegue técnico como de la regulación de cada país. Además, el desempeño puede variar según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas.

La llegada de esta tecnología representa un cambio significativo en la conectividad global. Para millones de personas que viven en zonas apartadas, el acceso a internet podría dejar de ser un privilegio limitado a las ciudades.

Con la expansión de Starlink y la compatibilidad creciente de celulares, la conexión satelital directa al móvil se perfila como una alternativa real para cerrar brechas digitales.

