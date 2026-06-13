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¡Conciertazo en México! Carlos Vives y Silvestre cantarán antes del debut de Colombia

Carlos Vives y Silvestre Dangond prenderán la fiesta antes del debut de Colombia en el Mundial.

Concierto Carlos Vives y Silvestre Dangond
Foto: Ticketmaster

Noticias RCN

junio 13 de 2026
02:14 p. m.
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La fiesta mundialista para los colombianos en México comenzará antes de que ruede el balón. Carlos Vives y Silvestre Dangond encabezarán un gran concierto en Ciudad de México el próximo 16 de junio, apenas un día antes del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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El evento reunirá a miles de aficionados en el Estadio GNP Seguros y contará además con la participación especial de ChocQuibTown, en una noche que promete combinar música, identidad colombiana y ambiente futbolero en plena Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond?

La cita está programada para el 16 de junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, uno de los escenarios más importantes del país.

El espectáculo llega en un momento especial para los seguidores de la Selección Colombia, ya que se realizará apenas horas antes del estreno de la Tricolor en el Mundial frente a Uzbekistán.

La organización espera una importante presencia de aficionados colombianos que viajarán a México para acompañar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo durante la fase de grupos del torneo.

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Más allá de los conciertos individuales de cada artista, esta presentación tendrá un ingrediente especial: la unión de dos de las figuras más representativas de la música colombiana en un mismo escenario, acompañados por una de las agrupaciones más influyentes del Pacífico colombiano.

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y tendrán precios para diferentes presupuestos.

De acuerdo con la información entregada por los organizadores, las boletas más económicas estarán alrededor de los 171.000 pesos colombianos, mientras que algunas experiencias premium y palcos superarán los 9 millones de pesos.

La expectativa es alta debido a la coincidencia con el Mundial 2026 y al gran número de colombianos que se desplazarán a México para apoyar a la Selección.

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El evento fue concebido como una gran celebración para los hinchas colombianos que acompañarán a la Tricolor durante la Copa del Mundo. La idea es transformar la previa del partido contra Uzbekistán en una experiencia que combine deporte, música y cultura colombiana.

Mientras la Selección se prepara para su estreno mundialista el 17 de junio en el Estadio Azteca, miles de aficionados tendrán la oportunidad de vivir una noche de vallenato, folclor, carnaval y ritmos del Pacífico junto a Carlos Vives, Silvestre Dangond y ChocQuibTown.

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