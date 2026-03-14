Las diez películas nominadas al Óscar 2026 a Mejor Película y dónde verlas

Este fin de semana se llevará a cabo la edición número 98 de los Premios Óscar 2026, con una cartelera que ha generado intenso debate en todo el mundo.

La razón principal es que Sinners se ha convertido en la cinta con más nominaciones en la historia de la Academia (16 en total), además de que uno de los grandes favoritos, Timothée Chalamet, podría quedarse sin la estatuilla a pesar de partir como uno de los nombres más mencionados en la previa.

La Academia reveló las diez producciones que competirán por el Oscar a Mejor Película, un abanico que combina cine independiente, grandes producciones y apuestas internacionales. Varias de ellas ya están disponibles en plataformas de streaming, lo que permite al público ponerse al día antes de la gala.

Las candidatas y dónde verlas

Bugonia (Netflix): Thriller psicológico que explora la paranoia colectiva en una comunidad aislada.

F1 (Apple TV+): Drama deportivo que sigue la vida de un piloto de Fórmula 1 en la cúspide de su carrera.

Frankenstein (Disney+): Nueva adaptación del clásico literario, con un enfoque contemporáneo sobre la ciencia y la ética.

Hamnet (Disney+): Relato íntimo sobre la familia de Shakespeare, inspirado en la novela homónima.

Marty Supreme (HBO Max): Retrato satírico de un magnate obsesionado con el poder y la fama.

One Battle After Another (Apple TV+): Crónica bélica que muestra la resistencia de un pueblo en medio de conflictos interminables.

Sentimental Value (Prime Video): Drama sobre la memoria y los objetos que marcan la vida de una familia.

Sinners (HBO Max): Historia coral sobre culpa y redención en una comunidad marcada por secretos.

Train Dreams (MUBI): Adaptación de la novela de Denis Johnson, un viaje poético por la transformación de Estados Unidos en el siglo XX.

El agente secreto (Prime Video): Thriller político que mezcla espionaje y dilemas morales en tiempos de crisis institucional.

RELACIONADO Premios Óscar bajo máxima seguridad tras alerta del FBI por posible ataque de Irán

Los Premios Oscar son considerados la máxima distinción de la industria cinematográfica y cada año marcan el pulso de la conversación cultural global.

La ceremonia no solo consagra a los mejores talentos del cine, sino que también refleja las tensiones sociales, políticas y artísticas de la época.