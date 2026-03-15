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Salió a la luz una foto inédita de Yeison Jiménez y su primo al lado de la avioneta

La foto fue recordada por Lina Jiménez, hermana del cantante.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
05:28 p. m.
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Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio, Fernando Torres, Óscar Marín y Waisman Mora fallecieron el 10 de enero de 2026, en un trágico accidente aéreo que ocurrió en Boyacá, pero siguen presentes en la memoria de sus familiares, amigos y seguidores.

Fue así como, en los últimos días, Lina Jiménez, la hermana del reconocido artista, recordó una emotiva foto que él se tomó junto a Juan Manuel Rodríguez, su primo, en una pista de aterrizaje.

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Esta fue la foto que se tomaron Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez al lado de la avioneta y salió a la luz

Juan Manuel Rodríguez siempre fue muy cercano a Yeison Jiménez e, incluso, el artista no lo veía como un primo, sino como un hijo.

En consecuencia, la admiración era mutua y juntos se lo manifestaban continuamente.

Por eso, Juan Manuel Rodríguez, hace varios años, publicó una foto junto a Yeison Jiménez al lado de una aeronave y le comunicó el orgullo que sentía por cumplir sueños con él.

"Doy gracias a Dios porque cuando éramos pequeños soñábamos muchísimas cosas juntos y hoy en día no las hemos cumplido todas, pero vamos por el camino y seguimos juntos", comenzó escribiendo el primo de Yeison Jiménez en ese entonces.

"Gracias, mi viejo, por ser mi padre, mi hermano, mi amigo, mi todo", concluyó.

Y, unos días después de que se cumplieron dos meses del accidente aéreo, Lina Jiménez recordó ese post y escribió lo siguiente:

Mi consuelo es que están juntos.

Este fue el mensaje de la banda de Yeison Jiménez tras dos meses de su muerte

Mediante un video, los músicos que trabajaron junto a Yeison Jiménez recordaron varias anécdotas con él y le dedicaron las siguientes palabras:

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Hoy conmemoramos dos meses de la partida de un grande como lo fue Yeison Jiménez. Él fue un líder que nos acompañó, nos guio y siempre creyó en nosotros. Hoy su ausencia deja un gran vacío, pero entre recuerdos y anécdotas seguimos recordando con cariño momentos que hoy, incluso en medio de la tristeza, nos sacan una sonrisa. ¡Te extrañamos, 'aventurero'!

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