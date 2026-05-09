Comida tradicional colombiana en Bogotá: el menú dominical

En Bogotá, Mesa Franca busca revivir la magia del almuerzo familiar de fin de semana con platos emblemáticos, devolviéndole el protagonismo a los saberes regionales y a la tradicional olla dominical.

Mesa Franca revive la tradición con “La Olla Dominical”

En Colombia, las recetas familiares han sido históricamente el punto de encuentro de diversas generaciones, construidas a partir de ingredientes locales y saberes que trascienden el tiempo. Hoy, las nuevas generaciones están volcando su mirada nuevamente hacia las cocinas de origen y las técnicas campesinas, despertando un interés renovado por las preparaciones que forjaron nuestra identidad.

¿De qué trata "La Olla Dominical" en el restaurante Mesa Franca?

Esta iniciativa nace como un homenaje profundo a la cocina tradicional colombiana. El objetivo principal es transformar los domingos en un espacio para compartir recetas regionales elaboradas con técnica en leña. Esta propuesta busca recuperar el ritual de reunirse en torno a la mesa y disfrutar de platos que, lamentablemente, cada vez se cocinan menos en casa.

Los capitalinos y turistas pueden disfrutar de este espacio todos los domingos, desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., en las instalaciones ubicadas en la Calle 61 #5-56 de Bogotá.

Sancocho, ajiaco y sudado: platos típicos para disfrutar el fin de semana

Para mantener el interés y la frescura, el menú de este restaurante no es estático, sino que rota semanalmente para ofrecer distintas preparaciones emblemáticas del país. Entre las delicias que los comensales pueden degustar se encuentran el sancocho valluno, la cazuela de fríjoles, el sudado de pollo, el ajiaco, el mote de queso y el reconfortante mute santandereano.

Cortesía: Mesa Franca

Además, la propuesta incluye la participación constante de cocineros regionales invitados, lo que convierte cada domingo en una oportunidad completamente nueva para descubrir la diversidad de sabores de Colombia.

La técnica en leña: el secreto de la auténtica gastronomía colombiana

Un elemento diferenciador y central de esta experiencia es el uso de la hoguera de leña. Este método de cocción es una de las fuentes principales de la cocina criolla y hace parte fundamental de la identidad de Mesa Franca, aportando profundidad, carácter y un sabor inigualable a cada preparación.

María Paula Amador, sommelier, gerente y cofundadora del lugar, explica que la intención es ofrecer platos tradicionales amados por el público, pero preparados con ingredientes de altísima calidad y "sabrosura". Todo esto se ambienta con buena música y DJs invitados, asegurando una atmósfera relajada y sin pretensiones.

Ingredientes locales: apoyando a los productores nacionales

La visión de este espacio gastronómico va mucho más allá de la nostalgia dominguera; se fundamenta en un compromiso real con el campo y sus trabajadores. Actualmente, el establecimiento trabaja de la mano con más de 20 productores locales. Como resultado de esta alianza, el 95% de los productos utilizados en sus cocinas son de origen colombiano.

Con este proyecto, reafirman su convicción de que no hay nada más colombiano que cocinar con productos locales para mantener viva la memoria colectiva.