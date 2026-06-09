CANAL RCN
Colombia

Nueva EPS se pronuncia tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses que esperaba un traslado

A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la niña.

FOTO: Nueva EPS

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
01:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Nueva EPS se pronunció este domingo 6 de septiembre sobre el fallecimiento de una menor identificada Luciana Rojas, quien se encontraba recibiendo atención médica en una clínica de Neiva, Huila.

Nueva EPS se pronunció por muerte de Luciana Rojas

Falleció Luciana, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de Neiva a Bogotá
RELACIONADO

Falleció Luciana, la bebé de ocho meses que esperaba un traslado de Neiva a Bogotá

A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la niña y manifestó su solidaridad ante el fallecimiento.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la menor L.R.C., extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. En nombre de Nueva EPS expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento", se lee en el documento.

Según explicó la Nueva EPS, la menor estaba siendo atendida en la clínica Medilaser, en la ciudad de Neiva, donde el equipo médico determinó que requería ser trasladada a una institución con un mayor nivel de complejidad para continuar con su atención.

La entidad aseguró que, una vez recibió la solicitud relacionada con el traslado, la paciente fue presentada ante diferentes instituciones médicas del país que contaban con las condiciones necesarias para atender su estado de salud y fue aceptada el 5 de septiembre en una institución que podía recibirla.

Sin embargo, antes de que pudiera concretarse el traslado, su condición clínica se deterioró.

La entidad señaló que, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para atender a la paciente, la niña falleció sin que fuera posible efectuar el traslado a la Fundación Cardioinfantil, institución en la que había sido aceptada.

Nuevo interventor de la Nueva EPS reveló la grave crisis que recibió: ¿Cuánto necesitan para salvarla?
RELACIONADO

Nuevo interventor de la Nueva EPS reveló la grave crisis que recibió: ¿Cuánto necesitan para salvarla?

Nueva EPS revisará lo ocurrido

Ante el fallecimiento de la menor, la Nueva EPS anunció que continuará con la revisión de los hechos para establecer las circunstancias relacionadas con su atención y el proceso de traslado.

La entidad manifestó además su compromiso de entregar información clara y actuar con transparencia frente a lo ocurrido, al tiempo que aseguró que mantendrá el respeto hacia la familia durante el proceso. La entidad también indicó que las actuaciones relacionadas con el caso se desarrollarán de acuerdo con los procesos establecidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

“Este no puede ser el lenguaje del Estado”: Defensora del Pueblo cuestiona uso de cuerpos de personas muertas

Gustavo Petro

“Se preocupa más por el bandido”: duro cuestionamiento de Westcol a Gustavo Petro por muerte de ‘Bendito menor’

Bogotá

Cayó cargamento de 676 kilos de marihuana en la vía Girardot-Bogotá

Otras Noticias

Dimayor

Acolfutpro se pronuncia de manera tajante sobre el caso de Yhormar Hurtado en América

El jugador no estará disponible en todo el semestre con el cuadro escarlata tras enorme polémica.

Finanzas personales

La iniciativa de Davivienda que une moda, tecnología y sostenibilidad desde Panamá para Latinoamérica

La iniciativa con la que Davivienda conecta el talento regional desde Panamá y redefine el bienestar para sus miles de colaboradores en Latinoamérica.

Indonesia

Erupción de volcán en Indonesia obliga a cerrar ocho aeropuertos: más de 150.000 pasajeros quedaron varados

Redes sociales

Reconocida actriz tuvo que hospitalizar a su bebé de emergencia: esto fue lo que pasó

Enfermedades

Alerta por automedicación: 77% de hombres toma pastillas para la erección sin diagnóstico