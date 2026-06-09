Nueva EPS se pronuncia tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses que esperaba un traslado

La Nueva EPS se pronunció este domingo 6 de septiembre sobre el fallecimiento de una menor identificada Luciana Rojas, quien se encontraba recibiendo atención médica en una clínica de Neiva, Huila.

Nueva EPS se pronunció por muerte de Luciana Rojas

A través de un comunicado, la entidad expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la niña y manifestó su solidaridad ante el fallecimiento.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la menor L.R.C., extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. En nombre de Nueva EPS expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento", se lee en el documento.

Según explicó la Nueva EPS, la menor estaba siendo atendida en la clínica Medilaser, en la ciudad de Neiva, donde el equipo médico determinó que requería ser trasladada a una institución con un mayor nivel de complejidad para continuar con su atención.

La entidad aseguró que, una vez recibió la solicitud relacionada con el traslado, la paciente fue presentada ante diferentes instituciones médicas del país que contaban con las condiciones necesarias para atender su estado de salud y fue aceptada el 5 de septiembre en una institución que podía recibirla.

Sin embargo, antes de que pudiera concretarse el traslado, su condición clínica se deterioró.

La entidad señaló que, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para atender a la paciente, la niña falleció sin que fuera posible efectuar el traslado a la Fundación Cardioinfantil, institución en la que había sido aceptada.

Nueva EPS revisará lo ocurrido

Ante el fallecimiento de la menor, la Nueva EPS anunció que continuará con la revisión de los hechos para establecer las circunstancias relacionadas con su atención y el proceso de traslado.

La entidad manifestó además su compromiso de entregar información clara y actuar con transparencia frente a lo ocurrido, al tiempo que aseguró que mantendrá el respeto hacia la familia durante el proceso. La entidad también indicó que las actuaciones relacionadas con el caso se desarrollarán de acuerdo con los procesos establecidos.