Ni en Venezuela, ni en Asia: Este es el lugar exacto donde ocurrió el aterrador terremoto de 9.5

La tarde de este miércoles 24 de junio de 2026, la tierra recordó con fuerza su naturaleza indomable. A las 17:04 hora local, un poderoso terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro-norte de Venezuela, con un epicentro localizado cerca de Morón, en el estado Carabobo.

Al ser un sismo de profundidad superficial (menos de 30 kilómetros), la sacudida se sintió con violencia extrema en Caracas y varias ciudades del país, provocando escenas de pánico, evacuación de edificios, colapsos parciales de estructuras y el encendido inmediato de alertas de tsunami en las islas vecinas del Caribe.

El evento de hoy fue severo y destructivo, pero si miramos el registro global del planeta, la máxima escala de destrucción conocida por la ciencia moderna se encuentra a miles de kilómetros de distancia.

El día que el planeta tembló al límite: El 9.5 de Valdivia

A propósito del fuerte impacto del sismo en Venezuela, la historia científica recuerda que el movimiento sísmico más potente jamás registrado por la humanidad ocurrió en el extremo sur del continente: el Gran Terremoto de Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960, que alcanzó una magnitud de 9.5.

Para poner en perspectiva la magnitud de lo ocurrido hoy frente al récord histórico chileno, hay que recordar que la medición de la energía sísmica es logarítmica, lo que significa que el aumento no es lineal.

Un sismo de magnitud 9.5 como el de Chile no es "un poco" más fuerte que el de 7.1 sufrido en Venezuela; libera miles de veces más energía. En 1960, el choque de placas en el Pacífico sur fue de tal magnitud que fracturó una zona de falla de casi 1,000 kilómetros de largo, hundió litorales completos y generó un monstruoso tsunami transpacífico que causó estragos y víctimas mortales a más de 15,000 kilómetros de distancia, en las costas de Hawái y Japón.

Mientras las autoridades de Protección Civil venezolanas evalúan los daños materiales y atienden las réplicas del evento de hoy, los registros mundiales nos recuerdan que, aunque el susto caribeño ha sido masivo, el límite absoluto de la potencia de la Tierra sigue perteneciendo a la geografía chilena.