Curso gratuito para motociclistas en Bogotá este 27 de junio: Cómo inscribirse paso a paso

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha lanzado una nueva convocatoria para los conductores de moto en la capital.

Este sábado 27 de junio se llevará a cabo una nueva jornada del Curso Gratuito de Conducción Segura para Motociclistas, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades en la vía, promover las buenas prácticas de manejo y, fundamentalmente, reducir los índices de siniestralidad vial que afectan a este gremio en la ciudad.

El evento, que contará con instructores calificados, se desarrollará en un espacio controlado e incluirá tanto módulos teóricos como prácticos. Los asistentes podrán perfeccionar técnicas de frenado de emergencia, maniobrabilidad, uso correcto del equipo de protección y conocimiento de las normas de tránsito vigentes.

Requisitos para participar en el curso gratuito

Para acceder a uno de los cupos limitados que ofrece el Distrito para esta jornada del 27 de junio, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias el día del evento:

Ser mayor de edad (18 años cumplidos).

Llevar la motocicleta propia con la documentación al día (SOAT y Revisión Técnico-Mecánica vigentes).

Presentar la licencia de conducción vigente (categoría A2).

Contar con los elementos de protección personal mínimos: casco reglamentario y chaqueta.

Los cupos se asignan por estricto orden de inscripción. Debido a la alta demanda de estos talleres en Bogotá, se recomienda realizar el registro lo antes posible.

Así puede inscribirse al curso de motociclistas

El proceso de inscripción es completamente virtual, rápido y no tiene ningún costo. Para asegurar su lugar, siga estos sencillos pasos:

Ingrese al portal oficial: Visite la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá o acceda directamente a la sección de "Cursos de Conducción Segura". Diligencie el formulario: Complete el registro con sus datos personales (nombre, cédula, teléfono) y los datos de su vehículo.

Seleccione la fecha: Asegúrese de marcar la jornada correspondiente al 27 de junio. Confirme su asistencia: Una vez enviado el formulario, recibirá un correo electrónico de confirmación con la hora exacta y la dirección del punto de encuentro asignado en la ciudad.

Aproveche esta oportunidad institucional para mejorar sus destrezas al volante y contribuir a unas calles más seguras para todos en Bogotá.