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¿Andrés Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García?: “El año que viene”

Las redes sociales no han parado de comentar la noticia de la que ya se estaba rumoreando semanas atrás.

Karina Altafulla
FOTO: Canal RCN | Karina García Instagram

Noticias RCN

junio 25 de 2026
11:35 a. m.
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Tras varias semanas de especulaciones, Karina García y el cantante Kris R sorprendieron a sus seguidores al confirmar su embarazo. La noticia se venía comentando en distintas plataformas y entre algunos famosos, quienes incluso hicieron insinuaciones sobre su estado durante transmisiones en vivo.

Pero la confirmación llegó finalmente con el más reciente post, compartido por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, en donde la pareja publicó fotografías inéditas del avanzado estado en el que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia ya se encuentra.

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Karina García y Kris R confirmaron su embarazo

Este miércoles 24 de junio fue anunciado el nuevo embarazo de Karina, quien tendrá su tercer hijo con el cantante de 25 años. En las instantáneas se observa a la pareja posando sobre una amplia roca frente al mar en donde sostienen las fotografías correspondientes a la ecografía de su bebé.

Así mismo, en las fotos, el cantante besa el vientre de la modelo, quien también lo toma de la mano para observar al infinito y correr dentro del mar. “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, aseguraron en la publicación.

Por supuesto, la reacciones no tardaron en aparecer ya que el cantante Blessd fue uno de los primeros en comentar la publicación: “Cabe mi hermanito, felicidades. Ya Caleb tiene parcerito pa’ hacer Musiquita. Qué chimba, bendiciones”.

Otras de las reacciones más comentadas fue la de Valentino Lázaro, quien durante un stream en vivo afirmó que su amiga se encontraba en estado de embarazo. Pese a que Karina no reaccionó y evitó su comentario, el hombre le pidió perdón por hacer dicha afirmación que, días después, fue confirmada.

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¿Andrés Altafulla reaccionó al embarazo de Karina García?

Una de las reacciones más comentadas ha sido la que, al parecer, publicó Andrés Altafulla. El barranquillero, que se encontraba en México para ver a la Selección Colombia, compartió una fotografía en donde apareció dándole un beso en el vientre a Lina Tejeiro, quien también se encuentra esperando un bebé.

Sin embargo, el texto compartido fue todavía más inquietante para sus seguidores ya que el hombre manifestó: “El año que viene preño”.

Pese a que el artista no ha compartido una reacción oficial sobre el estado de su expareja, algunos de sus seguidores asociaron dicha frase con su posible conocimiento del embarazo de Karina.

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