Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp para evitar el robo de su cuenta

WhatsApp se encuentra trabajando en novedosas actualizaciones para que millones de usuarios, alrededor del mundo, puedan simplificar sus tareas al hacer uso de sus servicios durante el día a día.

Ahora, se han implementado nuevas herramientas para proteger la seguridad de cada usuario por medio de novedosos sistemas de seguridad y configuraciones avanzadas.

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¿Para qué sirve la verificación en dos pasos?

Esta verificación es una función adicional que le da más seguridad a todas las cuentas de los usuarios en WhatsApp. El objetivo es proteger las cuentas al solicitar un pin de seis dígitos personalizado.

Según la empresa de mensajería, este código se pide cada vez que se registra el número de teléfono en un nuevo dispositivo por lo que se busca evitar que otras personas accedan a su perfil sin permiso del usuario.

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, activar dicha verificación puede prevenir estafas y crea una capa adicional para prevenir el uso indebido de todas las cuentas.

¿Cómo activar la verificación en dos pasos?

Los usuarios deberán abrir WhatsApp y entrar a ajustes o configuración, se debe seleccionar cuenta, ingresar a verificación en dos pasos. Aquí se debe pulsar la opción activar para crear un PIN de seis dígitos. Finalmente se debe confirmar el PIN para registrar una dirección de correo electrónico para recuperar la cuenta en caso de olvidar este.

Después de activar la verificación en dos pasos, a modo de recordatorio, WhatsApp pedirá con frecuencia el ingreso del PIN. Mientras no se restablezca el PIN, se recibirá un recordatorio una vez a la semana.

Importancia de la verificación en dos pasos

Según autoridades, esta verificación no es la única medida de prevención ya que los delincuentes pueden intentar engañar a los usuarios para obtener el código de registro mediante mensaje de texto. Así mismo, se recomienda revisar periódicamente los dispositivos a los que la cuenta está vinculada.

Expertos de la Alcaldía de Bogotá aseguran que el control indebido de estas cuentas puede generar mensajes engañosos, solicitudes de dinero, extorsión, información personal y otros datos.

“Si pierde el acceso a su cuenta o sospecha que alguien está intentando utilizarla, avise inmediatamente a sus contactos por otros medios para que no respondan solicitudes de dinero ni entreguen información proveniente de su WhatsApp”, aseguró la Alcaldía.