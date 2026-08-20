Niños envían cartas de aliento a familias afectadas por terremoto en Chocó

Ocho días después del terremoto que sacudió el departamento del Chocó, varias familias afectadas reciben un regalo que va más allá de la ayuda material: cartas escritas por niños de diferentes regiones de Colombia que les recuerdan que no están solos en medio de la tragedia.

Entre los mercados y elementos de primera necesidad enviados por la Cruz Roja a Quibdó y otros municipios del departamento, llegaron decenas de mensajes manuscritos que, aunque no pesan, llevan consigo palabras de aliento para quienes lo han perdido todo.

"Quiero que sepan que no están solos. A pesar de la distancia, les envío un fuerte abrazo. No pierdan la fe, la esperanza y el amor", escribió una de las niñas desde Bogotá.

"Yo sé que la situación por la que están pasando no es fácil, pero a pesar de esto, no se desanimen. Mi Diosito les va a dar fuerza y no los va a dejar solos”, añadió.

El mensaje de esta niña de diez años refleja el sentimiento de solidaridad que niños de todo el país han querido transmitir a las comunidades chocoanas.

“Mi familia y yo les mandamos un mercadito. Perdonen lo poquito, pero igual se los mandamos con cariño y amor. No olviden su fe y sobre todo no se olviden de Dios. Les mando muchos abrazos", concluye la carta.

Las cartas llegaron como parte de los cargamentos de ayuda humanitaria coordinados por la Cruz Roja, que continúa trabajando en la zona afectada.

Entre cajas, mercados y elementos de primera necesidad, estos mensajes escritos representan un abrazo colectivo desde varias zonas del país hacia una comunidad que enfrenta días difíciles.

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Balance de las afectaciones del terremoto

Hasta el momento y según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, son 15 departamentos, 476 municipios, 153.336 familias y 282.709 personas afectadas por el sismo.

Además, 319 personas fallecidas, 4.506 heridos, 260 personas desaparecidas y 364 personas rescatadas.