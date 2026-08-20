VIDEO | Delcy Rodríguez borró del radar las promesas de sacar a Nicolás Maduro de la cárcel: el giro del caso

El gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, habría dejado de lado las intenciones de sacar de la cárcel a Nicolás Maduro y a Cilia Flores; así quedaría evidenciado en las negociaciones que se adelantan con la oposición, en el marco del proceso de transición.

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Fuentes cercanas al proceso de diálogo habrían indicado al medio británico Financial Times que las mesas de negociación activas entre el régimen y la oposición no incluyen demandas ni menciones sobre la situación legal de Maduro, quien permanece recluido en una cárcel de Nueva York.

Este silencio difiere completamente con las declaraciones iniciales del gobierno de Rodríguez, que había prometido gestionar la situación judicial de Maduro y su esposa de manera prioritaria.

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Libertad de Nicolás Maduro estaría fuera de las negociaciones de Delcy Rodríguez

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha concentrado sus esfuerzos negociadores en temas como sanciones internacionales, reconocimiento diplomático y garantías electorales, dejando el caso Maduro completamente fuera de las prioridades.

Durante los primeros días tras la captura de Maduro, el régimen venezolano había prometido públicamente trabajar por su liberación, calificando su detención como injusta y políticamente motivada.

Sin embargo, esas declaraciones no se han si quiera mencionado en las mesas de negociación.

Elliott Abrams, exrepresentante especial de Estados Unidos para Venezuela y exsubsecretario de Estado para Asuntos Internacionales señaló que el silencio del gobierno de Rodríguez sobre Maduro podría responder a presiones externas o a cálculos políticos internos para consolidar un nuevo liderazgo y asegurar que no haya elecciones, determinante para volver a la democracia.

Esta situación plantea dudas sobre la lealtad dentro del chavismo y las verdaderas intenciones del actual régimen.

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Así van las negociaciones entre el régimen y la oposición en Venezuela

La oposición venezolana tampoco ha planteado el tema de Nicolás Maduro y Cilia Flores en los diálogos, considerando que existen prioridades más urgentes para la transición democrática del país.

Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno interino ha ofrecido explicaciones públicas sobre por qué el caso Maduro no forma parte de las negociaciones, manteniendo un silencio que algunos interpretan como abandono deliberado del líder que los llevó al poder.