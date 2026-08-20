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Vehículos eléctricos e híbridos se toman Bogotá: así crece el mercado de la movilidad sostenible

La segunda ExpoFeria de Vehículos Eléctricos e Híbridos se realiza del 20 al 23 de agosto en el Centro Comercial Carrera.

Foto: Feria de carros

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
08:55 a. m.
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Bogotá se convierte desde este jueves 20 de agosto y hasta el próximo domingo en escenario de una muestra de vehículos eléctricos e híbridos, en un momento en el que este tipo de tecnologías vienen ganando terreno en Colombia.

La segunda ExpoFeria de Vehículos Eléctricos e Híbridos se realiza del 20 al 23 de agosto en el Centro Comercial Carrera, donde los visitantes podrán encontrar modelos de distintas marcas, además de soluciones de carga, tecnología y servicios relacionados con la movilidad eléctrica.

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De acuerdo con el último reporte de Andi y Fenalco, entre enero y julio de 2026 se matricularon 83.362 vehículos híbridos y eléctricos en Colombia. Esto significa que cerca de 45 de cada 100 vehículos nuevos incorporaron algún tipo de tecnología de bajas o cero emisiones.

Solo en julio, los vehículos electrificados llegaron a una participación récord del 49,9 % del mercado.

El crecimiento más marcado se registró en los vehículos eléctricos: en julio se matricularon 4.870 unidades, un aumento del 211 % frente al mismo mes de 2025. En el caso de los híbridos, fueron 9.410 unidades, con un crecimiento del 23,2 % frente a julio del año pasado.

También habrá espacios dedicados a infraestructura de recarga, inteligencia artificial aplicada a la movilidad, economía circular, transición energética e innovación automotriz.

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La primera edición del evento, realizada en 2025, reunió a más de 38.000 visitantes y generó negocios superiores a $25.000 millones.

Para esta edición, además, el organizador anunció un beneficio para quienes compren un vehículo eléctrico durante la feria: un bono equivalente a 1.000 kWh de recarga gratuita, que, según la organización, representa un ahorro superior a $2 millones en costos de energía.

La ExpoFeria estará abierta hasta el sábado 23 de agosto, en Bogotá, con una agenda que busca mostrar hacia dónde se mueve un mercado que, al menos en sus cifras de matriculación, ya dejó de ser un segmento pequeño dentro de la industria automotriz colombiana.

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Escrita por: Jeisson Vera

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