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Miguel Ángel Borja ya tiene nuevo equipo: firmará con un grande

Miguel Borja ya definió su futuro: el colombiano aterrizó en México y solo espera los exámenes médicos.

Miguel Borja
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
07:57 a. m.
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Miguel Ángel Borja llegó a Ciudad de México para avanzar en su incorporación al Club América, luego de que el equipo mexicano y Al Wasl acercaran posiciones para concretar el fichaje del delantero colombiano.

El atacante de 33 años deberá superar los exámenes médicos y completar los trámites antes de que las Águilas hagan oficial su llegada.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Borja?

Borja aterrizó en México en un vuelo procedente de Barcelona y ya se encuentra adelantando los últimos pasos de una operación que lo llevaría nuevamente al fútbol americano.

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El delantero llega después de una corta etapa en Emiratos Árabes Unidos. En enero de 2026 dejó River Plate para convertirse en jugador de Al Wasl, donde consiguió mantenerse como una de las principales alternativas ofensivas del equipo.

Durante su paso por el conjunto emiratí disputó 16 partidos, acumuló más de 900 minutos y marcó ocho goles, cifras con las que ahora buscará abrir una nueva etapa en su carrera.

Su llegada al América todavía requiere completar el proceso médico y administrativo. Por eso, aunque Borja ya está en territorio mexicano, el club aún debe hacer oficial su contratación.

Borja firmará con el Club América

El equipo dirigido por Guillermo Almada buscaba una nueva pieza para fortalecer su ataque y encontró en el colombiano un delantero con amplio recorrido internacional.

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Borja ha pasado por clubes de Colombia, Brasil, Argentina y Emiratos Árabes Unidos, además de contar con experiencia en competiciones de alto nivel. Su perfil goleador sería una de las razones por las que América decidió avanzar por el atacante.

La llegada a México también supone otro movimiento importante en la carrera del cordobés. Apenas unos meses después de salir de River Plate, Borja volvió a cambiar de destino y ahora está cerca de vestir una camiseta de uno de los clubes más reconocidos del fútbol mexicano.

Cabe recordar que, antes de llegar a Al Wasl, el colombiano estuvo relacionado con Cruz Azul. Sin embargo, aquella operación no terminó concretándose debido a inconvenientes relacionados con el registro de jugadores extranjeros.

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Ahora, el escenario es diferente. Borja ya está en Ciudad de México y tiene por delante los exámenes médicos y los documentos finales para cerrar su llegada al América.

Si todo avanza según lo previsto, el anuncio oficial marcará el comienzo de una nueva aventura para el delantero colombiano, esta vez de regreso al continente americano y con el reto de convertirse en una de las opciones de gol del equipo de Almada.

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