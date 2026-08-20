Accidente en la cocina de MasterChef Celebrity dejó a un famoso en el suelo

Una nueva semana dentro de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia se encuentra transcurriendo y la más reciente eliminación se ha convertido en tema de discusión entre aquellos cocineros que temen abandonar el juego.

Pese a que los jueces han exaltado los esfuerzos que todos están haciendo para mejorar, los inconvenientes no se han hecho esperar ya que ahora los accidentes han tomado protagonismo en la cocina más famosa del país.

Accidente en MasterChef Celebrity

Un nuevo reto creativo inició durante la noche del miércoles y los chefs retaron a todos los cocineros a salir de su zona de confort con los platos de sal para preparar macarons.

Este postre es una galleta tradicional de la gastronomía francesa que se realiza con claras de huevo, harina de almendra, azúcar y azúcar glas. En algunas ocasiones, estas galletas se encuentran rellenas con crema de mantequilla, jalea o ganache.

Por supuesto, el reto generó incertidumbre entre varios de los cocineros, quienes expresaron su temor ante la complejidad del desafío. Desde el momento en el que los hornos se encendieron, durante el reto, algunas celebridades expresaron su temor ya que los postres se han convertido en uno de los principales puntos débiles para varios.

El caos inició cuando varias de estas galletas empezaron a quemarse dentro del horno. Este fue el caso del comediante Iván Marín, quien no se percató a tiempo de que su preparación se estaba rostizando.

Minutos después, Sebastián Villalobos protagonizó otro de los momentos más comentados del reto ya que, durante el proceso de preparación, el creador de contenido cayó fuertemente al suelo al tropezar con uno de los escalones de las estaciones.

El golpe generó el impacto entre sus demás compañeros, quienes rápidamente se acercaron al hombre para socorrerlo por lo ocurrido. Pese a que su reacción fue levantarse rápidamente, este manifestó haber sentido un gran dolor en uno de sus brazos.

Lágrimas en la cocina de MasterChef Celebrity

Por otro lado, Emmanuel y Marcela protagonizaron un conmovedor momento en la cocina ya que el hombre no contuvo su frustración al no haber podido ayudar a su compañera con su negativo desempeño para el reto.

La actriz presentó serias fallas a la hora de cocinar su caramelo y levantar las claras de huevo para sus macarons. Por esto, a la hora de presentar los platillos en el atril, los jueces exaltaron la labor de Emmanuel al no solo tener su preparación perfecta, sino haber logrado dicho desempeño al mismo tiempo que ayudó a la mujer.