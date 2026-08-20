CANAL RCN
Tendencias

Accidente en la cocina de MasterChef Celebrity dejó a un famoso en el suelo

La exigencia del reto generó preocupación entre todas las celebridades de la competencia.

Foto: Captura pantalla IG @canalrcn
Foto: Captura pantalla IG @canalrcn

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
08:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva semana dentro de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia se encuentra transcurriendo y la más reciente eliminación se ha convertido en tema de discusión entre aquellos cocineros que temen abandonar el juego.

Pese a que los jueces han exaltado los esfuerzos que todos están haciendo para mejorar, los inconvenientes no se han hecho esperar ya que ahora los accidentes han tomado protagonismo en la cocina más famosa del país.

Horóscopo de hoy: jueves 20 de agosto de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: jueves 20 de agosto de 2026

Accidente en MasterChef Celebrity

Un nuevo reto creativo inició durante la noche del miércoles y los chefs retaron a todos los cocineros a salir de su zona de confort con los platos de sal para preparar macarons.

Este postre es una galleta tradicional de la gastronomía francesa que se realiza con claras de huevo, harina de almendra, azúcar y azúcar glas. En algunas ocasiones, estas galletas se encuentran rellenas con crema de mantequilla, jalea o ganache.

Por supuesto, el reto generó incertidumbre entre varios de los cocineros, quienes expresaron su temor ante la complejidad del desafío. Desde el momento en el que los hornos se encendieron, durante el reto, algunas celebridades expresaron su temor ya que los postres se han convertido en uno de los principales puntos débiles para varios.

El caos inició cuando varias de estas galletas empezaron a quemarse dentro del horno. Este fue el caso del comediante Iván Marín, quien no se percató a tiempo de que su preparación se estaba rostizando.

Minutos después, Sebastián Villalobos protagonizó otro de los momentos más comentados del reto ya que, durante el proceso de preparación, el creador de contenido cayó fuertemente al suelo al tropezar con uno de los escalones de las estaciones.

El golpe generó el impacto entre sus demás compañeros, quienes rápidamente se acercaron al hombre para socorrerlo por lo ocurrido. Pese a que su reacción fue levantarse rápidamente, este manifestó haber sentido un gran dolor en uno de sus brazos.

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno
RELACIONADO

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Lágrimas en la cocina de MasterChef Celebrity

Por otro lado, Emmanuel y Marcela protagonizaron un conmovedor momento en la cocina ya que el hombre no contuvo su frustración al no haber podido ayudar a su compañera con su negativo desempeño para el reto.

La actriz presentó serias fallas a la hora de cocinar su caramelo y levantar las claras de huevo para sus macarons. Por esto, a la hora de presentar los platillos en el atril, los jueces exaltaron la labor de Emmanuel al no solo tener su preparación perfecta, sino haber logrado dicho desempeño al mismo tiempo que ayudó a la mujer.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 20 de agosto de 2026

Artistas

Pipe Bueno respondió entre lágrimas a Luisa Fernanda W tras su revelación sobre la crisis de pareja

Artistas

Los Inquietos vivieron segundos de terror en pleno concierto: fuerte explosión en la tarima

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia se desploma y este 20 de agosto alcanza su precio más bajo desde 2018

El dólar en Colombia sigue bajando este 20 de agosto de 2026 y alcanza niveles que no se veían desde 2018. Así está el precio de la divisa.

Chocó

Niños envían cartas de aliento a familias afectadas por terremoto en Chocó

Las cartas llegaron como parte de los cargamentos de ayuda humanitaria coordinados por la Cruz Roja, que continúa trabajando en la zona afectada.

Venezuela

VIDEO | Delcy Rodríguez borró del radar las promesas de sacar a Nicolás Maduro de la cárcel: el giro del caso

Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja ya tiene nuevo equipo: firmará con un grande

EPS

Roberto Solano es el nuevo agente interventor de la Nueva EPS