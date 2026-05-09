Cómo elegir maletas: La tendencia que cambia los viajes

Hoy, las tendencias dictan que tu equipaje debe reflejar tu identidad sin sacrificar comodidad. Esta es la nueva propuesta de Totto que transforma la experiencia de todo viajero.

¿Por qué las maletas de viaje son ahora un reflejo de tu personalidad?

Durante años, elegir una maleta era una decisión basada casi exclusivamente en aspectos como la capacidad, la resistencia o el tamaño. Sin embargo, la lógica del viajero moderno está cambiando de forma acelerada. En una época donde las personas construyen su identidad a través de cada detalle de su vida cotidiana, el equipaje también comenzó a convertirse en una extensión de la personalidad.

Las redes sociales, la construcción de la marca personal y una mayor conciencia sobre la imagen han transformado drásticamente la manera en que las personas toman decisiones de consumo. Ya no basta con que un producto funcione a la perfección: también debe representar quiénes somos ante el mundo.

Cortesía: TOTTO

Juliana Gutiérrez de la Cuadra, consultora de Estilo e Imagen Personal, explica que esta evolución ha hecho que incluso los accesorios con los que viajamos se conviertan en una forma de comunicación.

Todas nuestras decisiones estéticas también hablan de quienes somos. El equipaje es otro de los canales a través de los cuales manifestamos nuestro estilo personal

El equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad

Aunque verse bien en el aeropuerto es una tendencia al alza, la experta advierte que la estética, por sí sola, ya no es suficiente. Una buena maleta debe combinar su diseño con una funcionalidad insuperable. Atributos como el material, la resistencia, el peso, la capacidad de expansión y la durabilidad nunca deberían sacrificarse únicamente por una cuestión de apariencia. Cuando la calidad técnica convive con una propuesta estética coherente, el equipaje realmente se convierte en una extensión de quien viaja.

Entendiendo esta transformación en la forma de elegir equipaje, TOTTO desarrolló BAZY+, una colección pensada para una movilidad mucho más inteligente.

Alexandra Vila, Gerente de Marketing de la marca, afirma que

La colección combina soluciones funcionales que hacen el viaje más simple y fluido con una propuesta de color que permite que cada persona encuentre una maleta que conecte con su estilo y personalidad.

Cortesía: TOTTO

El color de tu equipaje importa: ¿qué significa cada tono?

Para los viajeros de hoy, elegir conscientemente el color de los accesorios puede ayudar a proyectar la personalidad y conectar con el estado emocional deseado durante el trayecto. Bajo esta premisa, la colección presenta diferentes tonos que representan una forma distinta de vivir el viaje:

Azul: Acompaña a quienes encuentran en cada destino una oportunidad para explorar.

Acompaña a quienes encuentran en cada destino una oportunidad para explorar. Beige: Refleja equilibrio y una sofisticación funcional.

Refleja equilibrio y una sofisticación funcional. Rosa: Conecta directamente con quienes priorizan las experiencias humanas.

Conecta directamente con quienes priorizan las experiencias humanas. Negro: Representa la máxima confianza y practicidad.

Representa la máxima confianza y practicidad. Lila: Celebra la creatividad y la inspiración en cada paso.

Características clave de la colección Totto Bazy+ para viajeros exigentes

Más allá de la paleta de colores, la funcionalidad sigue siendo el núcleo para quienes buscan un equipaje todoterreno. La colección Bazy+ cuenta con características técnicas diseñadas para el viajero actual:

Capacidad adaptable : Incorpora un sistema expandible para ganar capacidad cuando el viaje lo exige.

: Incorpora un sistema expandible para ganar capacidad cuando el viaje lo exige. Movilidad superior : Cuenta con ocho ruedas de giro 360° para facilitar el desplazamiento en pasillos y aeropuertos.

: Cuenta con ocho ruedas de giro 360° para facilitar el desplazamiento en pasillos y aeropuertos. Seguridad internacional : Incluye sistema de seguridad TSA, indispensable para viajes internacionales.

: Incluye sistema de seguridad TSA, indispensable para viajes internacionales. Materiales de alta tecnología : Su estructura está fabricada en policarbonato con recubrimiento en ABS, ofreciendo mayor resistencia.

: Su estructura está fabricada en policarbonato con recubrimiento en ABS, ofreciendo mayor resistencia. Conciencia ambiental : El forro está elaborado en material reciclado RPET.

: El forro está elaborado en material reciclado RPET. Diseño para nómadas digitales: En el caso de la maleta tamaño S, se incorpora un bolsillo interior con compartimento para portátil de hasta 15,4 pulgadas, pensado para quienes combinan viajes de trabajo y ocio.

Esta nueva apuesta, que hace parte de la estrategia con la que TOTTO continúa fortaleciendo su categoría Travel, ya está disponible tanto en las tiendas físicas a nivel nacional como en su página web oficial.