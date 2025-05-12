Detalles de la reunión entre Trump, Sheinbaum y Carney por la Copa del Mundo 2026

La primera reunión tripartita entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney —que es también la primera reunión cara a cara entre Trump y Sheinbaum— ocurrió este viernes, 5 de diciembre, en Washington, luego de que los tres mandatarios norteamericanos asistieran al sorteo de grupos de la Copa Mundo 2026.

El encuentro, de acuerdo con la portavoz de Carney, Audrey Champoux, duró cerca de 45 minutos y abordó temas varios, pero, sobre todo relacionados con el torneo deportivo que se realizará en los tres países, entre el 11 de junio y 19 de julio del próximo año.

"En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", comentó Sheinbaum, a través de su cuenta en la red social X.

Un encuentro oportuno para una relación tensa:

Desde que inició su segundo mandato, en enero del 2025, Trump ha ejercido presión sobre el Gobierno mexicano, argumentando que no hace lo suficiente para detener el envío de drogas, entre ellas el popular fentanilo, a los Estados Unidos.

En respuesta, México ha autorizado la deportación de miembros de los cárteles a los Estados Unidos y fortaleció sus Fuerzas Militares en la frontera. Pero la relación no parece mejor con Canadá.

Apenas en octubre, la administración tuvo un roce con Trump, al diseñar una campaña a manera de protesta por los aranceles que el republicano impuso contra uno de sus mayores socios comerciales.

Trump, Sheinbaum y Carney dieron un parte de tranquilidad sobre las relaciones entre los tres países:

Al finalizar la reunión, la portavoz de Carney reveló que los tres países "han acordado seguir trabajando juntos en el CUSMA", las siglas canadienses para el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Y, aunque Trump no quiso revelar detalles, indicó: "Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias".