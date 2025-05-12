CANAL RCN
Cazzu sorprendió en Bogotá al interpretar famosa canción del Binomio de Oro en concierto

La cantante argentina sorprendió a su público colombiano al interpretar una de las canciones vallenatas más famosas en el país.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
04:05 p. m.
Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, ha sorprendido a sus fanáticos tras encontrarse realizando su gira musical ‘Latinaje’ con la que ya ha visitado una gran variedad de países en el mundo.

Por supuesto, Colombia no fue la excepción ya que la capital se preparó para recibir a la argentina en el Movistar Arena, el pasado 4 de diciembre.

Sin embargo, la artista sorprendió en medio de su presentación ya que, de manera inesperada, cantó varias canciones que se encontraba por fuera de su repertorio.

Cazzu canta canción del Binomio de Oro en concierto

La artista llegó a la capital para sorprender a sus seguidores al interpretar un amplio repertorio en el que se exaltaron canciones de sus más recientes álbumes como ‘Latinaje’, ‘Nena Trampa’, entre otros.

Sin embargo, la mujer decidió sumarse a una de las más populares dinámicas implementadas por artistas en donde interpretan canciones famosas del país en el que se encuentran.

Por esto, Cazzu impactó a su fanaticada al interpretar la canción ‘Me sobran las palabras”, de la agrupación Binomio de Oro. Tan solo bastaron las primeras estrofas para que el público capitalino llenara el Movistar Arena de aplausos y ovaciones, pues la interpretación contó con una versión fresca que fue acompañada por la orquesta en vivo que se encontraba tocando.

No obstante, esta no fue la única canción colombiana que la argentina cantó ya que también decidió sorprender al interpretar la popular canción ‘Hay amores’, de Shakira. Por supuesto, los internautas manifestaron su gran admiración por la argentina, quien sigue cautivando al público colombiano con su talento y voz.

Cazzu prueba comida típica de Colombia

Por otro lado, la cantante sorprendió al dar una reciente entrevista, para el programa de radio en La Mega, en donde los locutores le dieron una inédita sorpresa al tener preparados una serie de snacks tradicionales del país para que esta los pudiera probar.

Entre pasteles de chocolate, panela y guayaba, la mujer manifestó su asombro al ver las auténticas hormigas culonas, uno de los productos más famosos en Santander. Ante el temor por probar el insecto, finalmente Cazzu decidió no hacerlo al expresar que su presión “se había bajado”.

