Famoso influencer colombiano es viral tras mostrar su cálculo renal en redes

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes inéditas de la masa.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
08:01 p. m.
Los cálculos renales son depósitos sólidos formados por distintos minerales de sales que se encuentran en la orina. Según expertos de Mayo Clinic, estos se forman en los riñones por diferentes causas como la dieta, afecciones de salud, suplementos o medicamentos.

Expulsar un cálculo renal es un proceso doloroso, pero esto depende del tamaño de la masa, de su ubicación y el tipo de cálculo ya que en algunos casos los pacientes tienen que someterse a cirugías para su debida extracción.

Influencer muestra cálculo renal

Juanda es uno de los creadores de contenido más famosos y populares en el país por lo que su gran influencia lo ha llevado a ser figura en importantes revistas y ha compartir distintos espacios con artistas y demás figuras públicas.

En una reciente oportunidad, el influencer se tomó sus redes sociales para dar a conocer detalles de una complicada situación de salud que lo obligó a presentar fuertes dolores en su cuerpo. La presencia de un cálculo renal obligó al bogotano a tener que someterse a distintos tratamientos, pues en su caso la opción más viable era la expulsión del mismo por medio de la orina.

El proceso fue compartido desde el pasado mes de octubre por lo que cientos de fanáticos se interesaron por aconsejar al hombre para lograr la expulsión de esta masa sólida que generó molestias en todo su cuerpo. Ante todo pronóstico, Juan David reiteró su interés por seguir desarrollando sus actividades del día a día para lograr expulsar el cálculo.

No obstante, en las horas más recientes, el hombre compartió un nuevo video, por medio de sus redes sociales oficiales, en donde reveló la novedad. Tras un poco más de un mes, logró no solo expulsar el cálculo, sino también documentarlo para mostrarlo en exclusiva a sus fanáticos.

Así mismo, decidió mostrar la masa al cantante Ryan Castro, quien recibió una video llamada del creador de contenido para ser parte de las primeras personas en conocer la novedad.

No obstante, algunos internautas han manifestado su desagrado ante dicha documentación, pues reiteraron la importancia de mantener privados algunos asuntos de salud.

¿Cómo prevenir la aparición de cálculos renales?

Según Mayo Clinic, hay diferentes hábitos que se pueden seguir para evitar la aparición de cálculos renales. Algunas de las recomendaciones son: beber abundante agua, reducir el consumo de alimentos ricos en oxalatos, dieta baja en sodio y proteínas animales y consumir alimentos ricos en calcio.

