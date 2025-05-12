Día de velitas: este es el significado real de esta tradicional celebración en Colombia

Diciembre llegó y con este mes las tradiciones empiezan a ser tendencia una vez más en redes sociales. Por esto, el día de las velitas, celebrado el 7 de diciembre, se ha convertido en una de las celebraciones más famosas en Colombia, pues es el espacio ideal para reunirse en familia, comer distintos platillos, escuchar música y encender las famosas velas.

Aunque tradicionalmente en este día se encienden velas de cera, las personas han optado por cambiar estas y usar faroles o velas de pilas, pues esta celebración también se ha relacionado con una de las fechas que más deja personas lesionadas.

No obstante, son pocos los que conocen realmente el significado del día de velitas y cuál es la forma tradicional para celebrar durante esta jornada.

¿Qué se celebra el 7 de diciembre en Colombia?

El 7 de diciembre no es un día común y corriente, pues los colombianos inician oficialmente las festividades de año nuevo con esta tradicional fiesta. Por esto, las casas encienden sus alumbrados, mientras que las cuadras se pintan de fiesta, música y hasta comida para amplias cantidades de personas.

Tradicionalmente, la celebración por el día de velitas nació con el objetivo de celebrar la vigilia de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De esta manera, los católicos se reúnen en familia a las 7 en punto de la noche, pues, según la tradición, la Virgen pasa por todos los hogares a esta hora para bendecir a las familias.

Así mismo, con cada vela se pide un deseo por lo que hoy en día es usual ver estos elementos personificados con el nombre de todos los integrantes de las familias, incluidas las mascotas, para pedir bendiciones por cada uno de estos.

Una vez encendidas estas velas se realizan distintas oraciones que principalmente, según el catolicismo, tienen como objetivo agradecer por las bendiciones recibidas durante el año que finaliza y atraer nuevas oportunidades, salud, unidad, bienestar, entre otras peticiones para el año que inicia.

Las familias se reúnen en sus hogares para celebrar al tomarse los andenes de sus casas hasta que la cera de estas velas se derrita y se apague. Otros prefieren utilizar objetos de base para encenderlas dentro de sus casas o apartamentos, sin causar estragos.

Significados del color de las velas de Adviento

Religiosamente cada vela cuenta con un color específico y esto tiene una razón. La primera vela de Adviento, encendida el primer domingo de diciembre, es de color morado y traduce esperanza al representar la espera de Jesús.

El segundo domingo se enciende nuevamente la vela de color morado y esta representa la paz al recordar el viaje de María y José hacia Belén. El tercer domingo se enciende la vela rosada y representa la alegría ante la pronta llegada de la navidad.

El cuarto domingo se enciende la vela morada y esta representa el amor del mensaje navideño tras la llegada al mundo de Jesús. Finalmente, la quinta vela, de color blanco, se enciende durante la noche buena y representa la pureza de la luz de Cristo.