En caso de emergencia, ¿cómo hacer que su perro vomite?

Hay instancias donde nos vemos obligados a provocar el vómito de nuestros perros para poder salvarles la vida. Especialistas comparten las indicaciones para atender a un perro que se encuentre vomitando o enfermo.

¿Cuándo debe inducirse el vómito en un perro?

Provocar el vómito a un perro es una de las formas más rápidas de eliminar una sustancia nociva que el animal acaba de tragarse. Al ser una situación única, es un procedimiento que debemos hacer de forma segura, ya que el acto de hacerle vomitar puede traer riesgos.

Si sospechamos que nuestro perro ha ingerido un producto dañino, antes de hacerle vomitar es importante eliminar los restos que aún no han sido consumidos, limpiando la boca con abundante agua.

También será fundamental que nunca debemos inducirle al vómito si desconocemos la sustancia que ha ingerido. Destaca Elespanol.com que "lo más recomendable es llamar al veterinario antes de provocarle el vómito".

Productos que inducen el vómito en los perros

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es un producto ideal para producir el vómito en el perro. Según los veterinarios, es el único producto seguro y recomendado en casa para ello, pero se debe asegurar que este sea agua al 3%.

Se le da una cucharada de agua oxigenada por cada 4,5 kilos de peso corporal. Si el perro pesa 20 kilos, se le puede suministrar de 25 a 50 mililitros de peróxido de hidrógeno que son 2-3 cucharadas. Este método tarda unos 15-20 minutos en hacer efecto. "Si no funciona en un primer momento, podemos darle al perro agua oxigenada hasta tres veces seguidas".

Se debe llevar al perro a un sitio donde pueda vomitar, pues este procedimiento puede que tome más tiempo, depende de cuan enfermo se encuentra el animal.

Riesgos de inducir vomito en un perro

No es recomendable provocar el vómito si el perro tiene convulsiones o una respiración dificultosa, si el perro ingirió algo hace más de dos o seis horas, es ya tarde para vomitarlo.

Todo depende de lo que el animal haya ingerido, en un caso que no vomite en 45 minutos o una hora, se debe llevar de inmediato al veterinario. No se deben utilizar ciertos métodos para provocar el vómito en el perro como meter un dedo en su garganta, darle sal, etc.