Economía espacial: Publicidad en el espacio con sello colombiano

Con ingeniería aeroespacial de punta y la meta de facturar un millón de dólares en 2026, esta iniciativa promete transformar el marketing de alto impacto y la inteligencia satelital en la región.

De la pantalla a la estratósfera: la nueva publicidad aeroespacial

En la actualidad, la atención de los consumidores se ha convertido en el activo más valioso y complejo de captar. Ante un panorama digital altamente saturado, donde las marcas compiten ferozmente por fracciones de segundo en los dispositivos móviles, surge una alternativa disruptiva en Colombia. Xelestia propone abandonar el ruido tradicional de las redes sociales y apostar por un escenario inédito: el borde del espacio.

La estrategia de esta compañía no se basa únicamente en enviar un objeto a las alturas, sino en diseñar una experiencia narrativa integral. Cada lanzamiento se concibe como un hito mediático exclusivo, combinando tecnología de vanguardia con un posicionamiento estratégico inigualable diseñado para capturar la atención masiva.

No se trata solo de llegar más alto. Se trata de crear un momento con el que ninguna pantalla puede competir. La estratósfera es el nuevo territorio de las marcas que quieren liderar, no seguir

Explica Sebastián Valencia, CEO, ingeniero aeroespacial y cofundador de la empresa.

El equipo detrás de Xelestia y su meta de USD 1 millón para 2026

Para alcanzar la ambiciosa proyección de superar el millón de dólares en ingresos para el año 2026, la compañía ha consolidado un modelo de negocio de acceso limitado. Esta exclusividad garantiza un alto impacto mediático y la generación de contenido premium para las marcas seleccionadas.

Cortesía: Xelestia - José rincon, Sebatian Valencia, José Acevedo, Camilo Casas y Alejandro Marín

El talento humano multidisciplinario es el motor de esta operación. Liderando la ingeniería técnica se encuentra Sebastián Valencia, formado en la Universidad de Cranfield (Inglaterra) con una Maestría en Astronáutica. A su lado, opera un equipo de expertos en posicionamiento y monetización de audiencias: José Luis Acevedo, referente en marketing; Camilo Casas, destacado por sus estrategias disruptivas de relaciones públicas en Latinoamérica; junto a los expertos José Rincón y Alejandro Marín. Juntos fusionan la innovación aeroespacial con la conexión emocional que exigen los algoritmos y las audiencias modernas.

Xelestia Space: inteligencia satelital impulsada por IA

El impacto de esta iniciativa trasciende las campañas publicitarias. A través de su división técnica, Xelestia Space, la organización procesa y democratiza el acceso a datos espaciales vitales para el desarrollo económico del país.

Utilizando analítica basada en inteligencia artificial e imágenes de alta resolución con actualización casi en tiempo real, la compañía ofrece "inteligencia de la Tierra". Esta información resulta crucial para la toma de decisiones basada en datos en múltiples industrias:

Agricultura de precisión : Optimización de cultivos y gestión eficiente de recursos hídricos.

: Optimización de cultivos y gestión eficiente de recursos hídricos. Monitoreo ambiental : Vigilancia de ecosistemas y respuesta ágil ante desastres naturales.

: Vigilancia de ecosistemas y respuesta ágil ante desastres naturales. Infraestructura crítica : Protección de activos estratégicos, con especial enfoque en el sector de petróleo y gas.

: Protección de activos estratégicos, con especial enfoque en el sector de petróleo y gas. Planificación territorial: Datos topográficos y satelitales precisos para el desarrollo urbano y regional.

El futuro de la industria: el primer cohete latinoamericano

El lanzamiento de esta compañía marca un hito en la incipiente economía espacial de Colombia, pero su visión a largo plazo es aún más audaz. La organización no solo busca liderar la intersección entre la publicidad comercial y el espacio, sino que ya estructura un proyecto de ingeniería monumental: el desarrollo del primer cohete latinoamericano capaz de alcanzar el espacio exterior.

Con este esfuerzo a largo plazo, se busca consolidar a Colombia como un actor altamente competitivo en el ecosistema aeroespacial global, demostrando que la innovación local y el enfoque en datos tienen el potencial de traspasar todas las fronteras tecnológicas.