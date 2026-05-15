SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 15 de mayo de 2026

Una gran cantidad de colombianos están atentos este 15 de mayo de 2026 al nuevo sorteo del Súper Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país y que cada noche reúne a jugadores que esperan acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal ganador.

El resultado oficial del Super Astro Luna fue revelado en horas de la noche, luego de la transmisión en vivo autorizada para este sorteo nacional.

Además, como ocurre diariamente, los apostadores pudieron verificar si su combinación coincidió con el número favorecido y el signo seleccionado al momento de realizar la apuesta.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de mayo de 2026

A partir de las 10:50 de la noche de este viernes 15 de mayo de 2026, los apostadores pudieron conocer el resultado determinado por el azar en el Super Astro Luna.

Tras la verificación del delegado de Coljuegos, la combinación que se ratificó como la ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

¿Cómo se juega el Súper Astro Luna?

El Súper Astro Luna es un juego de suerte y azar en el que los participantes escogen un número de cuatro cifras y un signo zodiacal entre las doce opciones disponibles. Además, también existe la posibilidad de jugar con todos los signos para aumentar las probabilidades de ganar.

Las apuestas pueden realizarse desde valores bajos y están disponibles en diferentes puntos autorizados a nivel nacional y plataformas digitales. Para obtener un premio mayor, el jugador debe acertar el número exacto y el signo zodiacal en el orden correcto.

El sorteo de Astro Luna se realiza todos los días en horario nocturno y hace parte de los juegos regulados en Colombia.

Recomendaciones para revisar el resultado oficial del Super Astro Luna

Los organizadores recomiendan verificar cuidadosamente el tiquete una vez se publique el resultado oficial del sorteo. También es importante conservar el comprobante de juego en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.

Quienes resulten ganadores deberán revisar las condiciones establecidas para el cobro, incluyendo tiempos de reclamación y validación del tiquete. Además, se recuerda que el juego está autorizado únicamente para mayores de edad y debe practicarse de manera responsable.