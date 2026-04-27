¿Incómodo?: fanática subió a la tarima durante el show de Feid en Bogotá y así reaccionó el paisa

Bogotá vivió uno de los conciertos más esperados del primer semestre ya que Salomón Villada, más conocido como Feid, sorprendió a sus más fieles fanáticos con su espectáculo en el Royal Center de la capital.

Su presentación contó con varios invitados, interpretaciones únicas y momentos que ya son virales en todas las redes sociales como el ingreso inesperado de una de sus fanáticas a la tarima.

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¿Qué pasó con el concierto de Feid?

El artista sorprendió a su fanaticada con su ‘Falxxo Tour’ al llegar a la capital colombiana con una presentación inusual que contó con la participación de sus más fieles fanáticos tras una polémica venta de boletos por la alta demanda y la poca oferta de boletos.

Su show tuvo un setlist de más de 40 canciones en las que también intervinieron otros artistas como Maisak, quien llegó al recinto con una particular camiseta en la que se realizó un montaje con una fotografía original de Diomedes Díaz y el rostro del paisa.

Sin embargo, uno de los momentos más inesperados del show fue cuando una de las fanáticas subió, de manera repentina, a la tarima para abrazar al cantante. Pese a que la seguridad intervino para evitar el encuentro, Feid decidió abrazar por un largo rato a la mujer a la que también le dio un sentido beso en su mejilla.

Dentro de los momentos más especiales de la noche fue cuando el artista interpretó algunas de sus más sentidas canciones como ‘Boleritoxx’, ‘Se lo juro mor’, ‘Tengo fe’, entre otros de sus más emblemáticos éxitos.

Pese a que actualmente no hay nuevas fechas oficiales de una nueva presentación del ‘Ferxxo’, se espera que el artista vuelva nuevamente a la capital en un nuevo escenario masivo como el estadio El Campín.

Feid sorprende al presentarse en el concierto de Ryan Castro

Por otro lado, el antioqueño sorprendió al aparecer como uno de los invitados del concierto del “cantante del ghetto” al interpretar varias de sus más icónicas colaboraciones y protagonizar uno de los duetos más esperados de la noche.

“Que las bendiciones sigan llegando. Felicidades mi niño, que te siga yendo mejor cada día. Seguí rompiendo”, le manifestó Salomón a Castro.