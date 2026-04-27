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Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro

Video de Westcol con streamer argentina revive polémica del pasado. Filtraron material en las redes.

westcol-luisa castro
Foto: AFP-IG Luisa Castro

Noticias RCN

abril 27 de 2026
06:49 a. m.
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Filtraron videos y fotos de Westcol junto a la streamer argentina Milica Ybáñez, mientras el creador de contenido se encuentra de vacaciones en Chinaa con su pareja actual, Luisa Castro.

El material, que al parecer corresponde a una etapa pasada, reavivó la conversación digital sobre la relación que ambos influencers tuvieron meses atrás y que ya había sido mencionada públicamente.

¿Qué se sabe de los videos filtrados de Westcol con Milica?

La polémica se conecta con declaraciones previas del propio Westcol durante una entrevista en el pódcast 'Gordas de envidia', conducido por Cami Pulgarín. Allí salió a relucir una canción del streamer en la que menciona a Milica Ybáñez y deja entrever encuentros en el pasado.

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El streamer paisa terminó reconociendo que no fueron pareja formal, sino que vivieron un “parche”, una conexión mientras ambos estaban solteros. Sin embargo, la reciente filtración de imágenes —incluyendo un video en una tina— llevó el tema nuevamente a las redes sociales.

¿Qué dijo Milica Ybáñez tras la filtración con Westcol?

Tras la difusión del material, Milica Ybáñez reaccionó en su cuenta de X, asegurando que las fotos fueron publicadas sin su consentimiento. Aclaró que no tienen contenido sexual y explicó que las había compartido con una persona cercana que posteriormente las filtró.

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La influencer señaló que la divulgación habría ocurrido por una “apuesta” durante una transmisión en TikTok. Además, pidió disculpas a Westcol y reiteró que nunca tuvo intención de afectar su imagen.

El contexto ha generado aún más atención debido a que el streamer mantiene actualmente una relación con Luisa Castro, con quien se encuentra de viaje en China al momento de la polémica.

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El caso sigue generando reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre privacidad digital, relaciones pasadas y la exposición pública de los creadores de contenido.

Aunque el video sería antiguo, la filtración vuelve a poner a Westcol en el centro del debate, evidenciando el impacto que tienen este tipo de contenidos en la vida personal y mediática de los influencers.

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