Marcas colombianas anuncian cambio histórico en sus logotipos: esta es la razón

Un cambio poco habitual comenzó a notarse en tiendas y supermercados de Colombia: productos tradicionales ya no lucen sus nombres de siempre. Detrás de esta transformación está el Grupo Nutresa, que decidió intervenir 30 millones de empaques de 17 de sus marcas más reconocidas.

La iniciativa, llamada “#ElSaborDeCreer”, marca un hito en la historia de la compañía, que por primera vez modifica temporalmente los logotipos de productos que han acompañado a generaciones. Más que una estrategia comercial, el objetivo es enviar mensajes de optimismo en la vida cotidiana de los colombianos.

"Más allá de alimentar a nuestros consumidores, nuestra misión hoy es alimentar la certeza de que juntos somos capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad. Esta campaña es nuestra forma de decir que Nutresa cree, hoy más que nunca, en el potencial infinito de Colombia", afirmó Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, al presentar la iniciativa.

¿Qué marcas cambiaron y qué se verá en los productos?

Entre las marcas intervenidas están Jet, Jumbo, Chocolate Corona, Colcafé, Sello Rojo, Zenú, Doria, Chocolisto, Ducales, Saltín Noel, Wafer Noel, Chococono, Aloha, Tosh, Dux y Yupi.

En lugar de sus logos habituales, los empaques ahora incluyen frases como “vamos con fe”, “hacemos historia” o “siempre listos para ganar”.

Son mensajes pensados para aparecer en momentos cotidianos, desde el desayuno hasta las onces porque detrás de cada empaque hay décadas de presencia en los hogares colombianos: las marcas que participan tienen entre 28 y 101 años de trayectoria, y hoy acompañan a 8 de cada 10 familias del país. Al día, los colombianos toman 15 millones de tazas de café Sello Rojo, comen 9,4 millones de galletas Ducales y se sirven 3,5 millones de salchichas Zenú.

Más allá del marketing, una apuesta de optimismo con visión global

#ElSaborDeCreer" es, en ese sentido, también una declaración de intenciones: una compañía centenaria que confía en el potencial de Colombia y quiere llevarlo al mundo.

"Nuestras marcas son parte de la cultura de las familias colombianas y están en el corazón de cada hogar; hoy, 17 de ellas ceden su nombre a un propósito mayor. Al cambiar 30 millones de empaques, convertimos nuestros productos de todos los días en un mensaje de optimismo que llegará a cada rincón de Colombia", señala María Elisa Botero, CMO de Grupo Nutresa.

Una campaña tan grande como las marcas que la protagonizan y al lado de JBalvin

La campaña también cuenta con la participación de J Balvin, quien pone voz a una pieza audiovisual inspirada en situaciones reales de la vida diaria.

La producción tuvo un despliegue logístico de proporciones históricas para la compañía: más de 80 horas de rodaje con cinco unidades simultáneas, seis locaciones, 20 modelos principales y 18 extras. Para musicalizar el mensaje, Nutresa se alió con JBalvin, quien presta su voz al video de la campaña con una versión especial de ‘Mi Gente’ adaptada exclusivamente para este proyecto.

Y es que el artista paisa personifica la esencia del éxito colombiano con alcance global y junto a él, Nutresa comparte el propósito de creer y de impulsar el talento de Colombia en el mundo.

"Un pequeño gesto cotidiano tiene el poder de devolvernos la fe. Por eso me emociona ser la voz que comparte el propósito de esta campaña, porque vamos a llegar con un mensaje poderoso a toda la gente que se levanta todos los días a darla toda ", aseguró el reconocido artista.

Más allá de la estrategia, el cambio pone sobre la mesa una tendencia, pues las marcas buscan ir más allá del producto para insertarse en conversaciones sociales. En este caso, a través de algo tan cotidiano como un empaque, que ahora también transmite un mensaje.