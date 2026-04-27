Revelan el listado de las EPS más endeudadas de Colombia: revise cuánto debe la suya

La deuda de las EPS en Colombia ya alcanzó los $25,7 billones de pesos al cierre de 2025, según el más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). El informe, basado en datos de 232 instituciones de salud, revela cuáles son las entidades que concentran la mayor carga financiera dentro del sistema.

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El estudio evidenció un incremento de $1,7 billones frente a junio de 2025, equivalente a un aumento del 7,0%. Además, la cartera en mora pasó del 56% al 58%, reflejando un deterioro en la capacidad de pago hacia hospitales y clínicas.

¿Cuáles son las EPS más endeudadas en Colombia en 2025?

Al ordenar por el mayor valor de cartera en mora, la principal EPS deudora en ambos regímenes es Nueva EPS, seguida por Coosalud. En el listado también destacan Sanitas, Savia Salud, Emssanar, Medimás y Famisanar.

A estas se suman entidades como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el extinto Fondo de Solidaridad y Garantía, así como Asmet Salud y Coomeva. En conjunto, estas diez entidades acumulan más de $15,2 billones de deuda total y cerca de $9,7 billones en cartera morosa, lo que representa una concentración del 63,8%.

FOTO: La República

¿Cómo se distribuye la deuda de las EPS?

El informe también señala que las EPS del régimen contributivo concentran el 50% de la deuda total (cerca de $12,9 billones), mientras que el régimen subsidiado representa el 27,6% (unos $7,1 billones). Por su parte, la categoría Estado agrupa el 7,3% de la deuda, incluyendo obligaciones de la ADRES, entes territoriales y el FOSYGA.

Un dato clave es el peso de las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial, cuya deuda asciende a $12,6 billones, es decir, el 70% del total de las EPS en operación. Además, estas entidades concentran el 79,5% de toda la cartera en mora, con niveles superiores al 65% en obligaciones vencidas a más de 60 días.

La situación es particularmente crítica en entidades como Asmet Salud, Coosalud y Nueva EPS, que registran concentraciones de cartera morosa de 72,4%, 70,7% y 67,0%, respectivamente.

El crecimiento de la deuda también se explica por el aumento en la cartera de algunas EPS. Entre junio y diciembre de 2025, Nueva EPS incrementó su deuda en más de $649 mil millones, seguida por Coosalud con más de $206 mil millones y Emssanar con más de $168 mil millones. Estas tres entidades concentran el 71,8% del crecimiento de la cartera en el grupo de EPS con medidas especiales.