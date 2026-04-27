Hinchas de Nacional capturados por robo con arma de fuego en TransMilenio: video

Tres hinchas de Atlético Nacional fueron capturados en Bogotá tras robar a un seguidor de Millonarios dentro de un bus de TransMilenio. El hecho ocurrió en la estación Banderas, en Kennedy, y fue detectado por cámaras de seguridad.

La rápida reacción de la Policía permitió interceptarlos minutos después del hurto, en el que utilizaron armas blancas y un arma de fuego para intimidar a la víctima.

¿Qué pasó con los hinchas de Nacional capturados en TransMilenio?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en un articulado que se dirigía a la estación Banderas. Desde el centro de monitoreo se detectó el comportamiento sospechoso de tres hombres que, al parecer, estaban intimidando a un pasajero.

Las cámaras evidenciaron el momento en que los sujetos rodearon a la víctima para despojarla de sus pertenencias, incluida una camiseta de Millonarios. Ante la alerta, se activó el cuadrante más cercano, que logró interceptarlos en cuestión de minutos.

Al momento de la captura, los uniformados hallaron varias armas blancas y un arma de fuego en poder de los sospechosos, quienes serían hinchas de Atlético Nacional.

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La víctima identificó plenamente a los agresores, lo que permitió avanzar en el procedimiento judicial.

¿Qué cargos enfrentan los hinchas de Nacional capturados por este caso?

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por hurto calificado y agravado, además de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

Según el reporte oficial, el uso de armas durante el robo agrava la situación judicial de los implicados. Las autoridades también analizan si los capturados estarían vinculados a otros hechos de violencia en el sistema de transporte masivo.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en TransMilenio y los riesgos asociados a enfrentamientos entre barras de fútbol.

Mientras tanto, la Policía anunció refuerzos en la vigilancia, especialmente en la troncal de Las Américas, donde ocurrió el hecho.